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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hocamız, bizim de üzerinde çok emeği olan bir hocamızdı. Yetişmemizde kendisinden çok şeyler öğrendik" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hocamız, bizim de üzerinde çok emeği olan bir hocamızdı. Yetişmemizde kendisinden çok şeyler öğrendik"

04.02.2022 14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hocamız, bizim de üzerinde çok emeği olan bir hocamızdı. Yetişmemizde kendisinden çok şeyler öğrendik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'de Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'de Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii açılış törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii'nin tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Hocamız, bizim de üzerinde çok emeği olan bir hocamızdı. Yetişmemizde gerçekten kendisinden çok şeyler öğrendik, çok şeyler ondan aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'de Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii açılış törenine katıldı. Törene aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.

"Bizim de üzerinde çok emeği olan bir hocamızdı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan törenden önce camide Cuma namazını kıldı. Daha sonra törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii'nin tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Hocamız, bizim de üzerinde çok emeği olan bir hocamızdı. Yetişmemizde gerçekten kendisinden çok şeyler öğrendik, çok şeyler ondan aldık. Erenköy'den Fatih'e kadar onun, yaz kış demeden geliş gidişi ve bu yakada yaşayan bir insan olarak da verdiği emeği, bizler üzerindeki emeğini unutmak mümkün değil. Zira alimlerin öğrenciler üzerindeki hakları çok büyük. Şimdi burada Kadıköy İmam Hatip'in hemen yanı başında böyle bir tatbikat caminin yapılmış olması da tüm Kadıköy İmam Hatip'teki öğrenciler için büyük bir fırsat. Aynı zamanda bu çevre için büyük bir fırsat ve mimarisi de çok çok güzel oldu. Yüklenici firmaya huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen bütün emeği ortaya koydular. Güzel bir eser ortaya çıkmış oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle sevgililer sevgilisi peygamberimizin hadis-i şerifinde de olduğu gibi, aynı zamanda Rabbimizin "kim benim için dünyada bir mescit inşa ederse ben de ahirette onlar için bir saray inşa ederim" buyuruyor. İncirli Bostan'da böyle bir tatbikat caminin yapılmış olması da buraya ayrı bir hava, ayrı bir zenginlik katmış oldu. Dolayısıyla çevre artık çok daha manen zengin olmuş oldu. Hayırlı olsun diyoruz. Bütün Kadıköy İmam Hatip'teki gençlerimize, bu camiyi en güzel şekilde zenginleştirmelerini kendilerinden istiyorum. Bunun hakkını vermeleri lazım. Allah yar yardımcımız olsun. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi, dirliğimizi daim kılsın" dedi.

Okunan duaların ardından kurdele kesimiyle caminin açılışı gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hocamız, bizim de üzerinde çok emeği olan bir hocamızdı. Yetişmemizde kendisinden çok şeyler öğrendik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hocamız, bizim de üzerinde çok emeği olan bir hocamızdı. Yetişmemizde kendisinden çok şeyler öğrendik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hocamız, bizim de üzerinde çok emeği olan bir hocamızdı. Yetişmemizde kendisinden çok şeyler öğrendik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hocamız, bizim de üzerinde çok emeği olan bir hocamızdı. Yetişmemizde kendisinden çok şeyler öğrendik

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Recep Tayyip Erdoğan, Osman Öztürk, Kadıköy, Mevla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hocamız, bizim de üzerinde çok emeği olan bir hocamızdı. Yetişmemizde kendisinden çok şeyler öğrendik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hocamız, bizim de üzerinde çok emeği olan bir hocamızdı. Yetişmemizde kendisinden çok şeyler öğrendik" - Son Dakika
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