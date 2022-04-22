Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

22.04.2022 19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna- Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye- Hollanda ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İstanbul sürecinin Ukrayna'daki savaşın sonlanmasına ve krizin aşılmasına yönelik gayretlerde en muteber ve en kestirme çıkış yolu olma vasfını halen koruduğuna dikkati çekti. İnsani koridorlar konusunda hem Rusya hem de Ukrayna makamları nezdinde girişimlerine devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın durdurulması ve küresel etkilerinin azaltılması amacıyla atılacak adımlara dair temasların sürdürülmesinde fayda gördüğünü ifade etti."


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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Hollanda, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü - Son Dakika


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