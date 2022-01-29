Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran sürpriz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'un Dereli ilçesinde düzenlenen Dereli- Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde 21 yıl önce Dereli'ye yaptığı ziyarette çekilen fotoğrafların kendisine gösterilmesi ile duygulandı.

Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel afetinde Dereli ilçesinde yaşayan Muhammet Sarıyıldız'a (53) iş yerinin selde yıkılması nedeniyle törende Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iş yerinin anahtarı kendisine teslim edildi. Bu sırada Sarıyıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 21 yıl önce cezaevinden çıktıktan sonra Giresun'a yaptığı ziyarette Dereli ilçesine de uğradığını belirterek o gün çekilen fotoğrafları kendisine göstererek sürpriz yaptı. Bunun üzerine Erdoğan, "Ben cezaevinden çıktıktan sonra Dereli'ye uğramışım. Burada konuşma yapmışız. O günlerde çekilen fotoğraflar hala duruyormuş. 21 yıl önce, nereden nereye" diyerek mutluluğunu dile getirirken, Muhammet Sarıyıldız da ilçe halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Sarıyıldız "İlçe halkı adına size saygılarımızı sevgilerimizi sunuyoruz. Sizi yürekten seviyoruz. Vatanımızı milletimiz yaptığınız her şey için sizi yürekten kutluyoruz" diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan eczacı kalfası Muhammet Sarıyıldız, "Anılarımızı tazeledik. Geleceğini duyunca bize nasip oldu. Böyle bir anımız vardı. Bizi seçerken böyle olduğunu bilmiyorlardı ama biz oraya çıkınca bu anıları paylaşmak istedik kendisiyle. Otobüsün üstünde kendisine gösterince kendisi de memnun oldu, çok mutlu oldu. 21 yıl önce ben hapisten çıkınca buraya gelmiştim diye anı tazeledi, duygulandı" ifadelerini kullandı. - GİRESUN