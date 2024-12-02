Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı

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Katıldığı etkinlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'le ticaret üzerinden protesto eden 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

02.12.2024 16:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum etkinliğinde konuşurken Türkiye'nin İsrail'le ticarete devam ettiğini savunan aktivistler tarafından protesto edilmişti.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN İŞLEM YAPILDI

Erdoğan'ın konuşması sırasında protestoyu gerçekleştiren iki kişi ile protestoya hazırlandıkları ileri sürülen diğer iki kişi salonda, kongre merkezi önünde de İsrail'le ticaretin kesilmesi yönünde sloganlar atan 5 kişi olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlara "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarından işlem yapıldığı öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

29 Kasım'da gözaltına alınan ve İstanbul Vatan Emniyet'te tutulan 9 kişinin gözaltı süreleri cumartesi günü 1 gün uzatıldı. İfadeleri dün tamamlanan protestocular bugün savcılığa sevk edildi. İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne getirilen 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 9 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

"SİYONİSTLERİN AĞZI, DİLİ OLMA" DEMİŞTİ.

Erdoğan, "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diyerek konuşmasını protesto edenlere, "Yavrum siyonistlerin burada dili, ağzı olma. Aynen siyonistlerin dili, ağzı, gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor. Ama siz hala anlayamamışsınız" yanıtını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı

Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Hukuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • McA !:
    Eleştiriye tahammülü olmayan doğru söyleyeni azarlayan tersleyen bu kişiden yönetici felan olmaz. Tutuklamak görüldüğü üzere Yargıyı silahı gibi kullanıyor. Türkiye de yargıya Müdahale ediliyor özgürlük yok hukuk yok yolsuzluk dizboyu... Hadi Bakalım o tutukladıklarin kadar değil 1.000.000 kişi den fazlayız aynı düşünceye sahip hepimizi tutukla gücün yetiyorsa 122 56 Yanıtla
  • Adem Yasemin Eskisan:
    Toprak bile seni kabul etmeyecek inşallah ??????????bu ülke uyanınca gerçek yüzünüzü görecek seni o koltuğa getiren halk inşallah uyanır o koltukda indirirler çok şükür bir oy bıle sana atılmadı yıllar önce ne dediysem çevreme bak her veren kişi bin pişman olmuş ne zaman gidiyorsun valızını topla bı gıt 82 51 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    Biran evvel seçim olmalı 68 26 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    öyle önüne gelen ağzına geleni söylüyemez,satılmiş yamyamlar ne işiniz var orda belliki prokotif işler için gelmişiniz oraya tam yerinde karar,dağbaşımı orası,adam dünyala mücadele ediyo siz neyin kafasını yaşıyosunuz 35 54 Yanıtla
  • İsmail Şişman:
    gemiler gazzeye bomba tasiyor ! 56 22 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    İfade özgürlüğü bile yok. Tek parti dönemi gibi 56 20 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    olsun Siha yaptılar yol yaptilar 46 17 Yanıtla
  • Adem Şimşek:
    Karşınızda Devletinizin Büyüğü Konuşuyor O Ne derse Aksini iddia ediyorsunuz Yazıklar olsun size Devletinizi Sevin Aksi Halde Çatısına Hasret kalırsınız Bu Aziz Vatanın Bilmediğiniz Cahilce Yorumladığınız O kadar çok şey varki 30 30 Yanıtla
  • Sk 06:
    Millet seni oraya getirdi ne terbiyesiz bir adamsın kendi egonla iş yapmaya çalışıyorsun ama boş beleş bir adamsın 32 27 Yanıtla
  • Harun Buyun:
    Ne güzel hayat 43 13 Yanıtla
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