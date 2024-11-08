Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katıldıktan sonra dün akşam saatlerinde yurda döndü.
Önemli kararların alındığı zirvenin yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının Kırgızistan'a indiği sırada kaydedilen renkli görüntüler günler sonra ortaya çıktı. Bu karşılama töreni karşısında mest olan Erdoğan'ın uçaktan indiği anda kısa süreli şaşkınlık yaşadığı gözlendi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan karşılama - Son Dakika
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