Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan karşılama - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan karşılama

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Geçtiğimiz günlerde Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak için Kırgızistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

08.11.2024 14:25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katıldıktan sonra dün akşam saatlerinde yurda döndü.

ERDOĞAN, KISA SÜRELİ ŞAŞKINLIK YAŞADI

Önemli kararların alındığı zirvenin yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının Kırgızistan'a indiği sırada kaydedilen renkli görüntüler günler sonra ortaya çıktı. Bu karşılama töreni karşısında mest olan Erdoğan'ın uçaktan indiği anda kısa süreli şaşkınlık yaşadığı gözlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı şaşırtan karşılama

Kırgızistan, Politika, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan karşılama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • kuzeyli baba:
    nede olsa dünya lideri reissss 14 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    dunya liderinin ulkesinde enflasyon asgari ucret, sosyal hayat egitim emekli vs vs hepsi ortada 4 4 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    At la karşılamak şart 2 1 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    dünyaya rezil olmaktan son anda kurtulduk hayal dahi edemiyorum diğerini:) 2 1 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    Kendı dunya lider geldıgınde gurcıstan ve azerbeycan paraları bızzden kat kat degersızdı şimdi kat kat degerliadamın 500 euro su tel alıyo bızım besyuzlıramız 750 gram et alıyo 0 0 Yanıtla
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