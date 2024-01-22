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Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaydan ilk bağlantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptı - Son Dakika
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Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaydan ilk bağlantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptı

Uzaya çıkan ilk Türk olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, uzaydan ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdi. Gezeravcı, Uzay İstasyonu'ndaki çalışmalar hakkında Erdoğan'a bilgi verdi.

22.01.2024 - 15:03,  Güncelleme: 15:18
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İki gün önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan ve oradaki çalışmalarına başlayan ilk Türk uzay yolcusu, Alper Gezeravcı, uzaydan ilk bağlantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdi.

İşte ikili arasında geçen diyaloglar;

Alper Gezeravcı: Sayın Cumhurbaşkanım, yolculuğumuzun ilk kısmı 10 dakika sürdü ve en zor kısmı buydu. Eğitimli ekip olarak sürekli destek halinde olduk. Hazırlıklıydık. Planlanan şekilde uzay istasyonuna ulaştık.

Erdoğan: Bu durum seni nasıl etkiliyor?

Gezeravcı: Ortamı dünyadakinden ayıran mikro oluşu. İlk andan itibaren kapsül içindeyken değişiklikleri hemen hissettik. Etkileri burada hissetmedim. Bilim insanları araştırmalar yürütüyor. Katkıda bulunmak için deneyler yapıyorum. Deneyler yapıp sonuçları ülkemize getireceğim.

Erdoğan: Bir bilim misyonu olması bizim için çok önemli. Orada farklı alanlarda gerçekleştireceğin deneylerin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum.

Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaydan ilk bağlantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptı

Gezeravcı: Bizim deneylerimiz farklı disiplinlerdeki araştırmaları kapsıyor. TÜBİTAK tarafından tasarlanan deneyde, geliştirilen bir kart test edilecek. Tıp alanında uzay alanının insan üzerindeki etkileri incelenecek. Yer çekimsiz ortamdan etkilenen genler ve bağışıklık sistemine etkileri incelenecek. Dünyaya inince de kan örneği vereceğim. Uzay bilimine ilgi duyan gençlerin çalışmalarına özellikle yer verildi. Sizin gençlerin deneyine verdiği önem.

Erdoğan: Farklı ülkelerden gelenlerle birliktesin. Ekibe selamımı ilet. Yürüttüğümüz çalışmalarla yeni teknolojilere öncülük etmeyi önemsiyoruz.

Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaydan ilk bağlantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptı

Gezeravcı: Görev ekibinin selamını da sizlere iletiyorum. Etkileşim içinde bulunmak büyük ayrıcalık. Uluslararası iş birliğinin gücünü gösteriyor. Teknolojik ilerlemeler uzay teknoloji ile sınırlı kalmıyor her alanda önemli rol oynuyor. Ülkemizde de milli uydularımız diğer sektörlerin güçlenmesine destek oluyor.

Erdoğan: Çocuklarıımzın uzaya olan merakı artacak. Senin izinden gidecekler. İlk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın. Sayılı ülkeler arasında yerimizi aldık. Bu yolculuğumuz devam edecek.

Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaydan ilk bağlantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptı

Gezeravcı: Bu görevim sırasında sizinle bağlantı kurmak onur kaynağı oldu. Uzay faaliyetlerinde bir sonraki adımı milletim adına gerçeklştirdim. Bu tarihi görev için ortaya koyduğunuz irade için size minnettarım. Milletime de şükranlarımı sunuyorum

Erdoğan: Görevini tamamlayıp yer yüzüne ay yıldızlı bayrağımızla dönmeni temenni ediyorum

20 OCAKTA KENETLENDİLER

20 Ocak'ta Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, 36 saat süren yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) başarıyla kenetlenmişti. Türk, İspanyol-Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere çok uluslu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün alçak dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan UUİ'ye kenetlenme anı, Axiom Space'in internet sitesinden canlı yayınlanmıştı.

DENEYİMLERİNİ ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞACAK

Türk astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu süre boyunca Türk öğrencilerle de görüşecek. Samsun, Kocaeli, Hatay, Diyarbakır, Konya ve Balıkesir'den üniversite, lise ve ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak. Alper Gezeravcı, uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul, Çanakkale'nin fotoğraflarını çekecek. Mersin'in Silifke ilçesi ile Ağrı Dağı'nı da fotoğraflayacak.

Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaydan ilk bağlantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan\'la yaptı
YORUMLAR (15)
  • osman şahin: Afganistan bizden 35 yıl önce uzaya kendi insanını gönderdi Abdul Ahad Mohmand, 27 Ağustos-7 Eylül 1988'de uzaya giden ilk Afgan 55 milyon dolar verip ülkeyi kalkındırdınızmı adam ayada çıkmadı marsada sadece turlayacak Yanıtla 100 83
  • Ozan Korkmaz: İlk görüşmesini Bizim köyün muhtarıyla yapsaydı şaşardım zaten Yanıtla 75 83
  • Ozay Metin: Yahu akp sevmem o ayrı ama herşeyide yerin dibine sokma eğilimi nedir ya. Uzaya insan göndermişiz bu başlangıç gerisi gelir inşallah. Yok para verdiler bedavamı götürecekler oraya gitmenin maliyetini biliyormusunuz siz. Herşeyede köstek olmaya çalışmayın. Yanıtla 40 80
  • Ozan Korkmaz: Bizim köyün muhtarıyla yapsaydı şaşardım zaten Yanıtla 67 45
  • ayhan ünlü: keşke ilk görüşmesini bu işi anlayan tübitaktan bir uzmanla yapsaydı.iş daha ciddi görünürdü.10 günde ne tecrübesi komedi Yanıtla 44 52
  • Alican Atmaca: Bir işe başlamak bitirmenin yarısıdır inşaAllah gelecekte kendi imkan ve birikimlerimizi devlet ve millet olarak daha da ileriye taşırız Yanıtla 29 45
  • Serkan Basar: :)) Yanıtla 29 20
  • suna genç: Vedat ile yapsaydı keşke! 11 26
  • Gerginyo : Fazla konuşma oraya da vergi çıkarır Yanıtla 10 22
  • Beşiktaş 1903: Ozat bu sevmemiş halinmi bizde yedik 6 1
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