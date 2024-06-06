Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'e iade-i ziyareti 11 Haziran Salı günü gerçekleşecek - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'e iade-i ziyareti 11 Haziran Salı günü gerçekleşecek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye iade-i ziyaretinin 11 Haziran günü saat 16.00'da gerçekleşeceğini açıkladı. Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilk görüşme 2 Mayıs tarihinde AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşmişti.

06.06.2024 12:58  Güncelleme: 13:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yapacağı iade-i ziyaretin tarihi netleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin 11 Haziran Salı günü gerçekleşeceğini açıkladı. Özel görüşmenin saat 16.00'da başlayacağını söyledi.

"YARIN BİR SEÇİM YAPILSA CHP BİRİNCİ PARTİ OLACAKTIR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Siyasette erken seçim konuşmanın mayına basmak olduğunu düşünmüyoruz. Oy oranınız sizi bir seçimden uzak tutuyorsa, seçimi mayın tarlası olarak görürsünüz. CHP, yarın bir seçim yapılsa birinci parti olabilecek durumdadır.

"BENİM ATFIM CHP'NİN ERKEN SEÇİM İSTEMESİ DEĞİL"

Asgari ücreti değiştirmeden, çay fiyatlarını 17 liradan belirlemek, AİHM'in verdiği Gezi kararlarına uymazsanız erken seçime götürür. Benim atfım CHP'nin erken seçim istemesi değil, vatandaşın gündemindeki konuların bu noktaya getirmesidir.

"GENEL MERKEZ'DE AYNI HEYETLERLE AĞIRLAYACAĞIZ"

Sayın Cumhurbaşkanı ile 11 Haziran'da saat 16.00'da görüşeceğiz. CHP Genel Merkezi'nde aynı heyetlerle ağırlayacağız. Oturma düzeni siyasi parti genel başkanları şeklinde olacak.

31 Mart seçimlerinde seçmenin karşısına çıktığımızda çok net olarak şunu söyledik. 'Biz sesinizi duyuracağız. Eğer siz de sesinizi duyurmak istiyorsanız, siz de bu seçimde 10 bin lira en düşük emekli maaşını reva görenlere, asgari ücretinize zam yapmamayı düşünenlere, 1 milyon öğretmeni atamayanlara, işçilere hak ettiğini vermeyenlere sesinizi duyurun' dedik. Bugün de söylüyorum 31 Mart seçim sonuçları CHP'yi 47 yıl sonra birinci parti yaptı. Bizim net olarak söylediğimiz şudur."

İLK GÖRÜŞME 2 MAYIS'TA YAPILMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs günü AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1.5 saatlik bir görüşme yapmıştı. Özel'e CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan, Erdoğan'a ise partisinin Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Özel\'e iade-i ziyareti 11 Haziran Salı günü gerçekleşecek

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'e iade-i ziyareti 11 Haziran Salı günü gerçekleşecek - Son Dakika

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