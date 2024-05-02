İşte görüşme sonrası kulislere düşen bilgiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iade-i ziyarette bulunacak - Son Dakika
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Politika

İşte görüşme sonrası kulislere düşen bilgiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iade-i ziyarette bulunacak

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Merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi 1 saat 35 dakika sürdü. Özel, görüşme sonrası açıklama yapmadan CHP Genel Merkezi'ne giderken, CHP ve AK Parti kaynaklarından alınan ilk kulis bilgileri de ortaya çıktı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i seçim başarısından dolayı tebrik ettiği ve en kısa zamanda CHP Genel Merkezi'ne iade-i ziyarette bulunacağı öğrenildi.

02.05.2024 18:51  Güncelleme: 19:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel görüşmesi sonrası ilk bilgiler kulislere düştü. CHP kaynaklarından alınan bilgilere göre görüşme olumlu bir havada geçti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne iade-i ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Öte yandan Özel, Erdoğan'a "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi ve ayrıca yanında Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden getirdiği mesir macunu hediye etti. AK Parti kaynakları ise Erdoğan'ın Özel'i seçim başarısı dolayısıyla tebrik ettiğini ve en kısa zamanda CHP'ye iade-i ziyarette bulunacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmede neler konuşuldu? İşte kulislere düşen ilk bilgiler

CHP LİDERİ ÖZEL, GÖRÜŞME SONRASI CHP GENEL MERKEZİ'NE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 2016'dan sonra AK Parti ve CHP genel başkanlarının ilk kez bir araya geldiği görüşme 1 saat 35 dakika sürdü. Özel çıkışta teşekkür ederek açıklamalarda bulunmadı. CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirmek için kurmayları ile bir araya gelmek için CHP Genel Merkezine gittiği öğrenildi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinden kulislere düşen ilk bilgiler! CHP liderinin hediyesi dikkat çekti

"OLUMLU VE VERİMLİ GEÇTİ"

Görüşme sonrası hem AK Parti hem de CHP kanadı sessizliğini korurken, CHP cephesinden gelen ilk kulis bilgilerine görüşme son derece olumlu ve verimli geçti. Gündem detaylı bir şekilde ele alındı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinden kulislere düşen ilk bilgiler! CHP liderinin hediyesi dikkat çekti

CHP KAYNAKLARI: ERDOĞAN, CHP'YE İADE-İ ZİYARET YAPACAK

Özel, oturma düzenini doğru bulmadığını ve bunun telafisine ihtiyaç olduğunu ilettiğini ifade etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a dönerek en kısa sürede CHP Genel Merkezi'ne iade-i ziyaret gerektiğini söyledi. CHP kaynakları, Özel'in de bunun üzerine CHP'ye yapılacak ziyaretten memnuniyet duyacaklarını kaydettiğini ifade etti.

AK PARTİ KAYNAKLARI: ERDOĞAN, EN YAKIN ZAMANDA İADE-İ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK

Görüşme sonrası AK Parti kaynakları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın zamanda CHP'ye iade-i ziyarette bulunacağını aktardı. Öte yandan Erdoğan'ın Özel'i seçim başarısından dolayı tebrik ettiği ve Özel'in başkan olması nedeniyle bir ivme yakaladığını söylediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmede neler konuşuldu? İşte kulislere düşen ilk bilgiler

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A "CUMHURİYET ATEŞİ" VE MESİR MACUNU

Özel, Erdoğan'a "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. Özel, ayrıca yanında Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden getirdiği mesir macunu hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Özel'e fincan takımı, çay ve bal hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmede neler konuşuldu? İşte kulislere düşen ilk bilgiler

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İşte görüşme sonrası kulislere düşen bilgiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iade-i ziyarette bulunacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mesut Biner: Bir sağ görüşlü vatandaş ve seçmen olarak sayın özel seçildiğin den beri izlediği sakin efendi kavgasız tavrını takdirle izliyorum 1 0 Yanıtla

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