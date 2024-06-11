Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş\'in eşi Ayşe Ateş\'ten açıklama var

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti. Görüşme sonrası Ayşe Ateş'ten çarpıcı bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Ateş'in kızları Bengisu ve Banuçiçek de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ayşe Ateş arasındaki görüşme 1 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Ayşe Ateş görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

"DURUMU ANLATTIM, DOSYA HAKKINDA KONUŞTUK"

Bir saat süren görüşmeye iki kızıyla gittiğini belirten Ateş, kendilerine vakit ayırdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın da görüşmede yer aldığını aktaran Ateş, "Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarım da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk." diye konuştu.

"ÇOK MEMNUN BİR ŞEKİLDE YANINDAN AYRILDIK"

Görüşmenin güzel ve olumlu geçtiğini dile getiren Ateş, "Çok memnun bir şekilde yanından ayrıldık, mutlu bir şekilde kızlarım da. Deyim yerindeyse dertleştik aslında, o havada bir görüşme geçti." açıklamasında bulundu. Ateş, tek talebinin yargılamanın bir an önce hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve adaletin yerini bulması olduğunu belirterek, "Kendisi de gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Ayşe Ateş, görüşme sonrası sosyal medya hesabından da yazılı bir açıklama yaptı. Ateş, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, beni ve kızlarımı makamında kabul etti. Büyük bir nezaketle ağırladığı ve yaklaşık 1,5 saat boyunca süren görüşmeye Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Sayın Cumhurbaşkanımız beni ve kızlarımı tek tek dinledi. Kızlarıma hediye verdi. Şahsına sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

"HİÇ KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAYACAK"

Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme hakkında kısa bir özet geçen Ateş, "Bugüne dek Sayın Cumhurbaşkanımızın sessizliğinden güç alarak tehdit ve iftiraları ile bize hayatı zindan eden, çocuklarımın aldığı nefesi burnundan getiren, suçu ve suçluyu öven her kim varsa dün ne söylediğine bakarak yarın ne konuşacağını düşünsün. Çünkü adalet yerini muhakkak bulacak, hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak." ifadelerini kullandı.