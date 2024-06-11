Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüştü. Görüşme sonrası Ayşe Ateş, açıklama yaparak ''Bugüne dek Sayın Cumhurbaşkanımızın sessizliğinden güç alarak tehdit ve iftiraları ile bize hayatı zindan eden, çocuklarımın aldığı nefesi burnundan getiren, suçu ve suçluyu öven her kim varsa dün ne söylediğine bakarak yarın ne konuşacağını düşünsün. Çünkü adalet yerini muhakkak bulacak, hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak.'' dedi.

11.06.2024 20:57  Güncelleme: 23:02
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti. Görüşme sonrası Ayşe Ateş'ten çarpıcı bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Ateş'in kızları Bengisu ve Banuçiçek de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ayşe Ateş arasındaki görüşme 1 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Ayşe Ateş görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

"DURUMU ANLATTIM, DOSYA HAKKINDA KONUŞTUK"

Bir saat süren görüşmeye iki kızıyla gittiğini belirten Ateş, kendilerine vakit ayırdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın da görüşmede yer aldığını aktaran Ateş, "Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarım da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk." diye konuştu.

"ÇOK MEMNUN BİR ŞEKİLDE YANINDAN AYRILDIK"

Görüşmenin güzel ve olumlu geçtiğini dile getiren Ateş, "Çok memnun bir şekilde yanından ayrıldık, mutlu bir şekilde kızlarım da. Deyim yerindeyse dertleştik aslında, o havada bir görüşme geçti." açıklamasında bulundu. Ateş, tek talebinin yargılamanın bir an önce hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve adaletin yerini bulması olduğunu belirterek, "Kendisi de gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Ayşe Ateş, görüşme sonrası sosyal medya hesabından da yazılı bir açıklama yaptı. Ateş, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, beni ve kızlarımı makamında kabul etti. Büyük bir nezaketle ağırladığı ve yaklaşık 1,5 saat boyunca süren görüşmeye Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Sayın Cumhurbaşkanımız beni ve kızlarımı tek tek dinledi. Kızlarıma hediye verdi. Şahsına sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

"HİÇ KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAYACAK"

Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme hakkında kısa bir özet geçen Ateş, "Bugüne dek Sayın Cumhurbaşkanımızın sessizliğinden güç alarak tehdit ve iftiraları ile bize hayatı zindan eden, çocuklarımın aldığı nefesi burnundan getiren, suçu ve suçluyu öven her kim varsa dün ne söylediğine bakarak yarın ne konuşacağını düşünsün. Çünkü adalet yerini muhakkak bulacak, hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

30 Aralık 2022 tarihinde eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş, akrabası Selman Bozkurt ile Çankaya'nın Kızılırmak Mahallesi'ndeki 1456. Sokak'ta, bir aracın arkasına saklanmış Eray Özyağci'nin silahlı saldırısına uğradı. Özyağci tarafından sıkılan bir mermi Bozkurt'a, beş mermi ise Ateş'e isabet etti. Sinan Ateş, saldırıda hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında beraberindeki Selman Bozkurt "müşteki", 22 kişi de "sanık" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, sanıklar Özyağci, Balkaya ve Kurt'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar; Çep ve Demirbaş'ın ise cinayete azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Özyağci'nin ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla, Demirbaş'ın ise "zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanıklar, Asarkaya, Saraç, Köktürk, Yüce, Uzunlar, Gelenbey, Çolak, Bayraktar, Güney, Ersoy, Zorlu, Ataç, Yüksel, Öktem, Karadeniz, Atay ve Aykal'ın " tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi istenirken, Aykal'ın kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak maktule ait kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak temin ettiği gerekçesiyle 3 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma, ayrı bir dosya üzerinden sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş\'in eşi Ayşe Ateş\'ten açıklama var
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • İSMAİL DEMİR: bence pek guvenme 55 82 Yanıtla
    Erdogan Metin: Fikrini kendine sakla.. 54 23
  • ZAFER YILDIZ: Sayın Cumhurbaşkanımız Samimiyetle Gereğini Yapar. Zaten Gerekeni Söyleyip Merhumun Ailesine Güven vermiş. Allah Razı Olsun REİS 79 38 Yanıtla
    Çetin Çelik: Sende inandın bişey olacağına 14 37
  • Doğrucu: Sinan ATEŞ ne zaman öldürüldü hatırlayan var mı? Her türlü delil, MOBESE kaydı, PTS kaydı ve bu olaya yardım eden kişiler belli olmasına rağmen bu olayın ucunun kimlere dokunacaği ve talimatın kimin verildiği bilindiği için iddaname 16 ay sonra kabul edildi. Davaya bakan bu kacıncı savcı. Sn.Cumhurbaşkanı'nın bu görüşmeyi cinayetten sonra 1 ay içinde yapması gerekirdi. Bu göruşme hic samimi değil. Umarım Sinan ATEŞ'in eşi bu davanın peşini bırakmaz. 49 10 Yanıtla
    Sefer Gündüz: Çok doğru söylüyorsun 23 1 Kemal Kara: Hepsi aydınlanır inşallah. 6 0
  • Halil Günay: aile memnunsa hariçten gazel atanlara ne oluyor 15 7 Yanıtla
    Doğrucu: Bu olay Türkiye'de adaletin ne kadar bağımsız olduğunu gösteren bir dava. Siyasi partilerin dava baskısi veya ailenin insiyatifi olamaz. Hakimlerin cübbesinde bu yüzden düğme ve ilik yoktur. 13 2
  • Recep Balcı: Göreceğiz ne yapacak 12 5 Yanıtla
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