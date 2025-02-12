Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'ya gitti. Görüşmelerini sürdüren Erdoğan, ziyaretinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Togg hediye etti.
Hediyesini aldıktan sonra test sürüşüne çıkan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araç içerisindeki diyalogları ise görülmeye değerdi. İkiliye Togg içerisindeki gezintilerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti.
İşte o diyaloglardan bir kesit;
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı'ndan Togg içerisinde güldüren diyaloglar - Son Dakika
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