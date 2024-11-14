Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli'nin PKK lideri Öcalan çağrısı, yeni anayasa ve iç politikaya dair gelişmelerin ele alınması beklenen görüşme 1 saat sürdü.

14.11.2024 17:52  Güncelleme: 18:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Saat 17.50'de başlayan görüşme, Devlet Bahçeli'nin PKK Lideri Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet etmesinin ardından gerçekleşen ilk görüşme oldu.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINACAK ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

İkili arasındaki son görüşme 3 Ekim'de Bahçeli'nin konutunda 45 dakika sürmüştü. Yaklaşık bir buçuk ay sonra gerçekleşecek bu görüşmenin gündeminde hem iç hem dış politikaya dair önemli başlıkların yer alması bekleniyor.

BAHÇELİ-ERDOĞAN ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI İDDİALARI

Teröristbaşı Öcalan çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Bahçeli ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında görüş ayrılığı olmadığını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'nin geleceğinde teröre de terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli\'nin Beştepe\'deki görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Politika, Dünya, PKK, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • McA !:
    Ülkeyi yöneten 2 tane ihtiyar (pardon yönetemeyen) bizim kaderimizi belirleyemeyecek kadar az gelişmiş ve donanımsız çok umut baglamamak lazım yatın uyuyun 55 30 Yanıtla
  • Sudem melis:
    İkinize Güveniyoruz Ekonomi Emekli Maaşı Ve Asgari Ücret Unutmayın Sakın 23 47 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Siz toplandıkca ülke daha çok batıyor mümkünse görüşmeyin artık yalanlarınızdan dolanlarınızdan TÜİKİNİZİN yalan enflasyon açıklamalarından bıktık artık nefret ediyoruz. 47 16 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Allah ikinizi de nasıl biliyorsa öyle yapsın. Bi kurtulamadık. 33 19 Yanıtla
  • Soner Karabacak:
    Ah benim saf vatandaşım ah. Allah akıl fikir versin inşallah 32 10 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Daha hala size güveniyoruz diyenler var Allah akıl fikir versin 28 14 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    erken seçim kararımı alacaklar acaba 26 12 Yanıtla
  • Sk 06:
    iki bunak birbirini ağırlar ne konuşacaklar yıllardır aynı hikaye millete düşen bir şey yok 23 14 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ihtiyarlar heyeti. birde ocalaninalin yaniniza tamam olur 20 14 Yanıtla
  • Mehmet Bodur:
    belki ekonomiyi düsürürlerde millet biraz rahat yasar 10 10 Yanıtla
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