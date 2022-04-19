Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı.