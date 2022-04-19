Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi

19.04.2022 20:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile iftar yaptı! İşte görüşmeden ilk kareler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile iftar yaptı! İşte görüşmeden ilk kareler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü.

Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı, cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
20:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
20:17 Konyasporlu çocuğun Ahmet Çalık sorusu yürekleri dağladı!
20:14 MHP lideri Bahçeli'nin 2023 seçimleri için oy hedefi!
19:54 Restorandaki yemekten sonra rahatsızlanan aileden Ece Melisa öldü, annesi ve kardeşinin tedavisi devam ediyor
19:08 Kadıköy'de İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti
19:05 Cemal Enginyurt'tan sürpriz Bahçeli çıkışı: Suriyelilerle ilgili sözlerini destekliyorum
19:01 Fenerbahçe'de sahada acılar içinde yerde kalan Szalai, sedyeyle taşındı!
18:49 Rusya'da SSBC bayrağı önerisi: Artık Rus bayrağını kullanmayalım
18:41 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in transparan minisine yorum yağdı
18:10 Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 20:35:27. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement