Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından koridorda kendisini bekleyen bir gazetecinin "CHP lideri Özel'in gündeme getirdiği 'İmamoğlu'nu tutuklamak için Trump'tan icazet aldılar' sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu cevapsız bıraktı.

09.04.2025 14:42
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması tutuklanması öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'tan icazet aldığını iddia etmişti.

ÖZEL'İN ÇIKIŞI TARTIŞMA YARATTI

Özel'in bu çıkışı kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, konu AK Parti'nin grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu.

SORUYA YANIT VERMEDİ

Erdoğan, koridorda mikrofon uzatan bir gazetecinin yönelttiği "CHP lideri Özel'in gündeme getirdiği 'İmamoğlu'nu tutuklamak için Trump'tan icazet aldılar' sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise yanıt vermedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu\'yla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Uğur Kart:
    REİS İT LE KÖPEKLE MUHATTAP OLMAZ . 30 95 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    adını ağzına almasın zaten.. ilahi adaletten nasıl kaçacaklar bakalım .Ekrem imamoğlu yalnız değildir 47 29 Yanıtla
  • Szka788304:
    reisim dış güçlerle mi uğraşsın terör siyaseti yapanlarla mı uğursuz konserci pariscilerle mi yolsuzlukla mı bize trol diyenler öyle çalıp eğleneceklerki sadece izleyip kalacaksınız olacak o kadar program mı yeniden yapılırsa izler güleriz sizi hastaneye sınıf ayrımı yapan eski Türkiye baş örtüsü kürtçe yasağı imkansız denilen her zorluğu savunduklarınıza karşı savaş vererek kazandı bu adam adam safını doğru kabul ediyor ithamları araştırmamış duydukları gördüklerin nin önüne geçmiş 17 54 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Ülkemizin tek sorunu imamoglu takma soyadı olan zat mı.... 24 30 Yanıtla
  • Tuna Han:
    promter olmadan danışman kulağına birşeyler fisildamadan elinde hazır metin olmadan iki kelimeyi bir araya getiremez zahmet edip soru sormayın hiç.sdsds 18 7 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    icazet alma işi ingiliz partisinin mandacı idarecilerinin yaptığı bir faaliyettir..Reis icazet almaz adamı ingiliz kapısının önünde ağlatır.. 14 9 Yanıtla
  • 5mrc7rc2qb:
    koskoca TC nin cumhurbaşkanı yok gibi 7 yıldır , kendisi parti başkanı gibi hareket ediyor ve ülkenin en fazla %34 ünü temsil edebilir , %70 zaten inanmıyor istemiyor 14 3 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Almış demek ki!Sessiz kaldığına göre... 1 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    danışmanlarin yönettiği bir ülke olduk oy verenlerin eline sağlık 1 0 Yanıtla
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