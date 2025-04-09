Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu\'yla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Szka788304:

reisim dış güçlerle mi uğraşsın terör siyaseti yapanlarla mı uğursuz konserci pariscilerle mi yolsuzlukla mı bize trol diyenler öyle çalıp eğleneceklerki sadece izleyip kalacaksınız olacak o kadar program mı yeniden yapılırsa izler güleriz sizi hastaneye sınıf ayrımı yapan eski Türkiye baş örtüsü kürtçe yasağı imkansız denilen her zorluğu savunduklarınıza karşı savaş vererek kazandı bu adam adam safını doğru kabul ediyor ithamları araştırmamış duydukları gördüklerin nin önüne geçmiş