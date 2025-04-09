CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması tutuklanması öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'tan icazet aldığını iddia etmişti.
Özel'in bu çıkışı kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, konu AK Parti'nin grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu.
Erdoğan, koridorda mikrofon uzatan bir gazetecinin yönelttiği "CHP lideri Özel'in gündeme getirdiği 'İmamoğlu'nu tutuklamak için Trump'tan icazet aldılar' sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise yanıt vermedi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı - Son Dakika
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