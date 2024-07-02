Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti - Son Dakika
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Politika

Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti

Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararları'na göre, Kabine'deki iki bakanın değişmesinin yanı sıra birçok ilçedeki kaymakamların da görev yeri değişti. Bazı kaymakamlar ise vali yardımcılıkları görevlerine getirildi. Provokatif olayların çıktığı Kayseri Melikgazi'de de kaymakam değişti. İşte haberin detayları...

02.07.2024 01:08
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Cumhurbaşkanı Atama Kararları, Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kabine'deki değişiklerin yanı sıra birçok ildeki kaymakamların da görev yeri değişti.

Görevden af talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Cumhurbaşkanı kararı ile Murat Kurum, Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına ise Kemal Memişoğlu atandı.

Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti

BİRÇOK İLÇENİN KAYMAKAMI DEĞİŞTİ

2 Temmuz 2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Atama Kararları yayımlandı. Birçok ildeki kaymakamların da görev yerleri değişti. Bazı kaymakamlar ise vali yardımcılıkları görevlerine getirildi.

OLAYLARIN ÇIKTIĞI İLÇEDE KAYMAKAM DEĞİŞTİ

Kayseri Melikgazi'de, 30 Haziran gecesi 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayının ardından kentte provokasyonlar yaşanmıştı. Resmi Gazete'deki karara göre ilçenin Kaymakamı Bülent Karacan İstanbul Beylikdüzü Kaymakamı olarak atandı. Aydın Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da Kayseri Melikgazi Kaymakamlığı görevine getirildi.

İşte görev yerleri değişen kaymakamlar:

Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti
Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti
Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti
Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti
Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti
Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti
Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti
Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti
Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti
Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti
Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Kaymakamlık, Melikgazi, Kayseri, Kabine, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Atilgan: tek iyi yaptığınız şey baskanim 6 2 Yanıtla
  • Sabri Ünal: Görev iyi baba 2 0 Yanıtla

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