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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışlarda kullandığı makaslar dev bir koleksiyona dönüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışlarda kullandığı makaslar dev bir koleksiyona dönüştü

10.12.2021 17:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışlarda kullandığı makaslar dev bir koleksiyona dönüştü Sergide tarihe tanıklık eden 800'ün üzerinde makas bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminden itibaren açılışlarda kullandığı makaslar dev bir koleksiyona dönüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışlarda kullandığı makaslar dev bir koleksiyona dönüştü

Sergide tarihe tanıklık eden 800'ün üzerinde makas bulunuyor

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminden itibaren açılışlarda kullandığı makaslar dev bir koleksiyona dönüştü. Şehir hastanelerinden havalimanlarına, otoyollardan enerji santrallerine kadar yüzlerce eserin açılışında kullanılan makaslar tarihe tanıklık etti. Sergide ayrıca geçtiğimiz Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde inşa edilen Türkevi açılışında kullanılan makas da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve geldiği 2003 yılından bugüne kadar açılışlarda kullandığı makaslar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergileniyor.

Havalimanları, şehir hastaneleri, enerji santralleri, otoyollar, tüneller, barajlar gibi dev yatırımların ve projelerin açılışında kullanılan makaslar bir araya getirildi yüzlerce makasın yer aldığı dev koleksiyon oluştu. Bu koleksiyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her açılışta ifade ettiği ' Makaslar günün anısına bizlerde kalacak' sözlerini akıllara getirdi.

Türkiye'nin simge eserlerinin açılışında kullanılan 800 üzerinde makas aynı zaman da tarihe de tanıklık ediyor. Yaklaşık 19 yıl önce oluşturulmaya başlanan koleksiyon yıllarca özenle korundu saklandı.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve Ankara'da yer alan Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde inşa edilen Türkevi gibi önemli eserlerin açılış makasları da bu sergide yer alıyor.

Sergilenmekte olan makaslara dahil edilmek üzere güncel programların makasları da hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışlarda kullandığı makaslar dev bir koleksiyona dönüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışlarda kullandığı makaslar dev bir koleksiyona dönüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışlarda kullandığı makaslar dev bir koleksiyona dönüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışlarda kullandığı makaslar dev bir koleksiyona dönüştü

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Enerji, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışlarda kullandığı makaslar dev bir koleksiyona dönüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışlarda kullandığı makaslar dev bir koleksiyona dönüştü - Son Dakika
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