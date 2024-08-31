Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'deki resmi törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. Kabul sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli'ye özel ayrıcalık gösterildi.

31.08.2024 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Anıtkabir'deki resmi törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu'nun marşlar seslendirdiği törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 Ağustos tebriklerini sundu.

BAHÇELİ'YE ÖZEL AYRICALIK

Kabul sırasında olduğu yerde bekleyip tebrik için gelenlerle tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli geldiğinde ise bir adım öne çıkması dikkat çekti. MHP yakınlığıyla bilinen hesaplar, o anlara ilişkin görüntüyü "İşte devlet terbiyesi işte hürmet" notuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Anıtkabir, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz: yaşa saygıdan dolayı öne çıktı herhalde 0 0 Yanıtla

10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:40 Diyanet’in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
08:16 İlk Türk erkek oldu İbrahim Çelikkol’a İtalya’dan ödül İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
14:38 Giray Altınok’un yeni dizisi Karşılaşmalar’dan ilk fragman yayınlandı Giray Altınok'un yeni dizisi Karşılaşmalar'dan ilk fragman yayınlandı
14:24 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı
14:15 Sorumlular için hesap vakti Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı var Sorumlular için hesap vakti! Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı var
14:15 UEFA Avrupa Ligi’nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu
14:00 Galatasaray’da Hakim Ziyech’in eski takımına dönme ihtimali Galatasaray'da Hakim Ziyech'in eski takımına dönme ihtimali
13:56 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR’lılar İsmail Haniye pankartı astı 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR'lılar İsmail Haniye pankartı astı
13:53 Wilfried Zaha, Lyon’a kiralık olarak transfer oluyor Wilfried Zaha, Lyon'a kiralık olarak transfer oluyor
13:53 Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu
13:39 Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 10:35:37. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement