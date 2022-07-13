Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizmeli fotoğrafı AK Partili ve CHP'li vekilleri karşı karşıya getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizmeli fotoğrafı AK Partili ve CHP'li vekilleri karşı karşıya getirdi

13.07.2022 00:01

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eskilere ait çizmeli bir fotoğrafını paylaşarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yaptı. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise o günlerin geride kaldığını belirterek "Çamurlu yollar, çizmeli ayaklar geçmişte kaldı. O şimdi sarayda yaşıyor." ifadeleriyle Can'a yanıt verdi.

Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde Türkiye'nin birçok ilinde sağanak yağışlar etkili oldu. İstanbul da bu yağışlardan nasbini aldı ve Esenyurt ilçesinin bazı mahallerinde su baskınları yaşandı. İstanbul su baskınları ile mücadele verirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehir dışında tatilde olması her kesimden vatandaşın tepkisini çekti.

"HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR"

Ekrem İmamoğlu'nun sahada olmamasına gönderme yapmak isteyen AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmeli bir fotoğrafını paylaştı. Can paylaşımına "Hiçbir başarı tesadüf değildir, Çizme var ya çizme…" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizmeli fotoğrafı AK Partili ve CHP'li vekilleri karşı karşıya getirdi

"ÇİZMELİ AYAKLAR GEÇMİŞTE KALDI"

CHP kanadından ise Ramazan Can'a yanıt gecikmedi. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Can'ın paylaşımını alıntılayarak o günlerin artık geride kaldığını söyledi. Tarhan, "Ramazan, o günler geride kaldı; çamurlu yollar, çizmeli ayaklar geçmişte kaldı. O şimdi sarayda yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizmeli fotoğrafı AK Partili ve CHP'li vekilleri karşı karşıya getirdi
YORUMLAR
500
AK Parti teşkilatı bayramlaştı AK Parti teşkilatı bayramlaştı AK Parti İstanbul Teşkilatı'ndan Müjdat Gezen'e telefon AK Parti İstanbul Teşkilatı'ndan Müjdat Gezen'e telefon

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizmeli fotoğrafı AK Partili ve CHP'li vekilleri karşı karşıya getirdi - Son Dakika


Son Dakika
21:21 DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Vakalar yüzde 30 arttı, Covid-19 hiçbir yerde bitmedi
21:02 Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
20:43 NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler...
19:58 4 milyon kişi için hayati önemde! BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzatma kararı aldı
19:34 İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar...
18:18 Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den olay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
18:12 ABD Afrin'de düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın önemli ismi Mahir el-Agal'ı öldürdü
18:05 Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 00:20:20. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizmeli fotoğrafı AK Partili ve CHP'li vekilleri karşı karşıya getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement