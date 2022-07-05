Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktorundan gündem olacak iddia: Cumhurbaşkanı'nın kafasında sonbaharda erken seçim var - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktorundan gündem olacak iddia: Cumhurbaşkanı'nın kafasında sonbaharda erken seçim var

05.07.2022 21:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AK Parti Milletvekili Turhan Çömez, önemli iddialarda bulundu. Çömez, Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına talimat verdiğini söyleyerek sonbaharda erken seçim kararı alabileceğini ileri sürdü.

Tele 1'de Anında Manşet programına konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AK Parti Milletvekili Turhan Çömez, erken seçim tartışmalarıyla ilgili konuştu.

"TEŞKİLATLARINI TEKRAR HAREKETE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Erdoğan'ın teşkilatlara talimat verdiğini iddia eden Çömez, "Bir işaret yok net bir şekilde ama şu anda attığı popülist adımlar her ihtimale karşı 'Ben sonbaharda bir erken seçim yapabilirim. Bunun alt yapısını hazırlayayım' diyor. O bakımdan teşkilatlarına talimat verdi. 'Yaz dönemini dolu dolu geçirin. Kapı kapı dolaşın' dedi. Teşkilatlarını tekrar harekete geçirmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

"BUNLAR ONUN KAFASINDAKİ ERKEN SEÇİM PLANLARI"

Çömez, erken seçim iddialarıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Bunlar önümüzdeki dönem onun kafasındaki erken seçimin planları. Buna sonra karar verecek ama bu opsiyonun onun önünde duruyor"

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktorundan gündem olacak iddia: Cumhurbaşkanı'nın kafasında sonbaharda erken seçim var - Son Dakika


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