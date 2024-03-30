Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul programında gençlerle bir araya geldi. Ahmet Kaya'nın şarkısını dinlerken duygulanan Erdoğan'a gençlerden zaman zaman ilginç sorular da yöneltildi.
Programda söz alan bir genç kız, Erdoğan'a "Sizin biz gençlere olan bu sevginiz şaka mı?" sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Erdoğan, "en gençleri çok seviyorum, hala gencim. Gençlere olan sevdam, muhabbet bizi güçlü kılıyor. Seçim sürecinde benim kadar ülkeyi gezen lider olmadı. Benim derdim İstanbul, Ankara, İzmir. Buradan Allah'ın izniyle ne Recep Tayyip Erdoğan'lar çıkacak" karşılığını verdi. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.
Erdoğan, "İstanbul'a geldiğinizde özellikle gitmek istediğiniz yer var mı, sizi dinlendirin?" sorusuna ise "Atatürk Kültür Merkezi var. AKM için malum camia solaklar dediler ki buraları yapamayacaklar. Eskisinden çok daha güzelini yaptık. Ekrem efendi millet bahçelerini bilmez. Atatürk Havalimanı'nın için mahkemeye başvurdu, durdurdu. Kız Kulesi'ni restore ettirdik, hizmete girecek. Ayasofya'yı zaten son acı halinden Ayasofya-i Kebir haline dönüştürdük. Oraya gitmemek olmaz. Sultanahmet bir başka güzel oldu. Buraları gezmeden görmeden olmaz. Bizim bıraktığımız İstanbul aynen yerinde durmuyor. Biz CHP'yi hep çöp çamur, çukur olarak tanımladık. Her taraf çukur. İstanbullu bir 5 yıl daha bu adama İstanbul'u vermez" cevabını verdi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru - Son Dakika
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