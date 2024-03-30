Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru

Geniş Video İzle

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul' programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç sorular yöneltildi. Programda söz alan gençlerden biri Erdoğan'a "Sizin biz gençlere olan bu sevginiz şaka mı?" sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Erdoğan, "Ben gençleri çok seviyorum" karşılığını verdi.

30.03.2024 16:34  Güncelleme: 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul programında gençlerle bir araya geldi. Ahmet Kaya'nın şarkısını dinlerken duygulanan Erdoğan'a gençlerden zaman zaman ilginç sorular da yöneltildi.

"GENÇLERE OLAN SEVGİNİZ ŞAKA MI?"

Programda söz alan bir genç kız, Erdoğan'a "Sizin biz gençlere olan bu sevginiz şaka mı?" sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Erdoğan, "en gençleri çok seviyorum, hala gencim. Gençlere olan sevdam, muhabbet bizi güçlü kılıyor. Seçim sürecinde benim kadar ülkeyi gezen lider olmadı. Benim derdim İstanbul, Ankara, İzmir. Buradan Allah'ın izniyle ne Recep Tayyip Erdoğan'lar çıkacak" karşılığını verdi. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

İSTANBUL'DA ÖZELLİKLE GİTMEK İSTEDİĞİ BİR YER VAR MI?

Erdoğan, "İstanbul'a geldiğinizde özellikle gitmek istediğiniz yer var mı, sizi dinlendirin?" sorusuna ise "Atatürk Kültür Merkezi var. AKM için malum camia solaklar dediler ki buraları yapamayacaklar. Eskisinden çok daha güzelini yaptık. Ekrem efendi millet bahçelerini bilmez. Atatürk Havalimanı'nın için mahkemeye başvurdu, durdurdu. Kız Kulesi'ni restore ettirdik, hizmete girecek. Ayasofya'yı zaten son acı halinden Ayasofya-i Kebir haline dönüştürdük. Oraya gitmemek olmaz. Sultanahmet bir başka güzel oldu. Buraları gezmeden görmeden olmaz. Bizim bıraktığımız İstanbul aynen yerinde durmuyor. Biz CHP'yi hep çöp çamur, çukur olarak tanımladık. Her taraf çukur. İstanbullu bir 5 yıl daha bu adama İstanbul'u vermez" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru

Recep Tayyip Erdoğan, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • cemal köse: Ulaşım masrafları devletten olunca be de çok gezerim. 31 21 Yanıtla Abuzer Kadayıf: Yürü be yengeç güzel yorumdu layk alırsın bolca 8 12
  • Ömer Usal: Bu enflasyon şaka mı ? Sadece parada değil kendine saygısı olmayan gençlikte de enflasyon var sanki sürekli sayıları artıyor. 26 8 Yanıtla
  • AKN OGZ: O kadar seviyorki geleceğimiz bitti atama yok satış danışmanı olarak çalışıyoruz 16 12 Yanıtla
  • Mert kursun : birde şöyle fok balığı gibi konuşmasanız ne güzel olacak 12 2 Yanıtla
  • Kemal: Kelimemin zamanlaması bana one munit i hatırlattı 4 4 Yanıtla
  • Erol MARASLI: O gençlere sormak lazım acaba yarın için umutları varmı ? 0 0 Yanıtla

16:18 Bağcılar’da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü Bağcılar'da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü
15:41 Salon Ahmet Kaya’nın şarkısıyla inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygu dolu anları Salon Ahmet Kaya'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları
12:42 Hollanda’da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı Saldırgan saatler sonra yakalandı Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Saldırgan saatler sonra yakalandı
12:04 Türkiye yarın sandık başına gidiyor İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları Türkiye yarın sandık başına gidiyor! İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları
11:33 Rekabet Kurulu’ndan ABC Deterjan’a 4,6 milyon lira para cezası Rekabet Kurulu'ndan ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira para cezası
17:02 Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı’nın eleştiri videosunu ti’ye aldı: ’Babababa’ diyesim geliyor Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın eleştiri videosunu ti'ye aldı: 'Babababa' diyesim geliyor
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru
15:10 Peru Devlet Başkanı Boluarte’nin evine polis baskını Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin evine polis baskını
14:39 Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı
13:46 Eşi çocuklarını göstermiyor diye çatıya çıkan genç, aynı akşam eşini darp etti Eşi çocuklarını göstermiyor diye çatıya çıkan genç, aynı akşam eşini darp etti
13:41 Malezya’da “Allah“ yazılı çorap satan markete molotof kokteylli saldırı Malezya'da "Allah" yazılı çorap satan markete molotof kokteylli saldırı
13:19 Hadise’yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım
11:21 Henüz ömrünün baharındaydı Diş teknisyeni Nurşah’ın acı sonu Henüz ömrünün baharındaydı! Diş teknisyeni Nurşah'ın acı sonu
10:28 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ın afişleri İzmir’e asıldı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın afişleri İzmir'e asıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 17:17:43. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement