Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Erdoğan, Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.
Görüşmelerin ve anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan, Caparov'a "Pamukkale beyazı" rengindeki Togg hediye etti. Sarayın bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Erdoğan ile Caparov, daha sonra Togg önünde fotoğraf çektirdi. Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Caparov'a yolcu koltuğunda eşlik etti. Yolculuk sırasında Erdoğan, "Bak, ses mes hiçbir şey yok. Kadirli Doğan (Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov), biliyorsun beyazdan başkasını kullanmıyor" dedi.
TOGG'a binince mest olan Caparov da "Çok güzel. Size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu benim için büyük bir hediye" diyerek aldığı hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği araca binince mest oldu - Son Dakika
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