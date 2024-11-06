Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği araca binince mest oldu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği araca binince mest oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a Türkiye'nin yerli otomobili Togg hediye etti. Aracı şoför koltuğuna geçerek bizzat test eden Caparov, ''Çok güzel. Size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu benim için büyük bir hediye'' diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

06.11.2024 15:50  Güncelleme: 15:59
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Erdoğan, Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

"SES MES HİÇBİR ŞEY YOK"

Görüşmelerin ve anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan, Caparov'a "Pamukkale beyazı" rengindeki Togg hediye etti. Sarayın bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Erdoğan ile Caparov, daha sonra Togg önünde fotoğraf çektirdi. Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Caparov'a yolcu koltuğunda eşlik etti. Yolculuk sırasında Erdoğan, "Bak, ses mes hiçbir şey yok. Kadirli Doğan (Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov), biliyorsun beyazdan başkasını kullanmıyor" dedi.

"BU BENİM İÇİN BÜYÜK BİR HEDİYE"

TOGG'a binince mest olan Caparov da "Çok güzel. Size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu benim için büyük bir hediye" diyerek aldığı hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın hediye ettiği araca binince mest oldu

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan, Diplomasi, Otomobil, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği araca binince mest oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Volkan Elçi:
    Ne güzel dünya babasının malları gibi dağıtıyorlar herşeyi 38 27 Yanıtla
  • omer nur:
    hediye adamı mest eder beleş mal insanın yüzünü bile güldür 37 10 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Ne olacak atı ver arabayı al. Üzerine milyonlarca borcunda silsinsin… Bu dünyada Türk olmak ne kadar zor… 32 11 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    bide sen erken seçime gitsen bizi mest edeceksin 26 17 Yanıtla
  • Ensari Alp:
    3 ay sonra arızalar çıkınca gelen pişmanlık hissi 14 21 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    milletin sırtından gecin Milletini soy ülkeyi sat sonra git otomobil hediye et 12 12 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    aynı hediyeden bende isterim reis 20 3 Yanıtla
  • Tülay Ogür:
    aman sakın kendi milletine hediye edersin 10 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bedavaya almış güzeldir elbette 12 5 Yanıtla
  • McA !:
    Ya biz yol parasını zor denklestiriyorum akli dengemi kaçırtacak benim 5 3 Yanıtla
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