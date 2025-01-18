Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk haberinin yer aldığı düşünülen bir gazete nüshası, müzayede ile satışa sunuluyor. 53 yıl önce yayınlanan haberde, Erdoğan'ın "Türk ve İslam terbiyesini çocuğuna aşılayan anne ve baba arıyoruz" dediğinin ve büyük alkış topladığının yazılması dikkat çekti. Gazete için başlangıç fiyatı henüz tespit edilmezken, satıştan en az 250 bin lira gelir bekleniyor.

18.01.2025 08:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ilk haberin yer aldığı düşünülen bir gazete nüshası, müzayede ile satışa sunuluyor.

AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı 17 Ocak 1972 tarihli Bizim Anadolu gazetesi, pazar günü saat 15.00'te Çengelköy Müzayede tarafından açık artırmaya çıkarılacak.

ERDOĞAN VE OKUL ARKADAŞLARININ BİRİNCİLİĞİ GAZETEDE

Bizim Anadolu gazetesi, 53 yıl önce Erdoğan ve iki okul arkadaşının "Liselerarası Münazara" yarışmasına katıldığını ve yarışmada birincilik ödülü kazandığını fotoğraflı bir haberle okuyucularına sunmuştu. Haber "İstanbul İmam Hatip Okulu fikir tartışmasında galip geldi" başlığıyla verilmişti.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ BÜYÜK ALKIŞ TOPLAMIŞ

Haberde Erdoğan'ın "Türk ve İslam terbiyesini çocuğuna aşılayan anne ve baba arıyoruz" dediği ve büyük alkış topladığı yazılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor

HENÜZ AÇILIŞ FİYATI TESPİT EDİLMEDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre müzayede koordinatörü Osman Nuri Boyacı "Erdoğan'ın bu gazete haberi öncesinde bir haberde yer alması çok mümkün gözükmüyor. Ayrıca 1972 yılında 18 yaşında olan Erdoğan'ın bir lise öğrencisi olarak haberde yer alması hayatında iz bırakan bir konu olarak değerlendirilebilir. Nüsha için henüz açılış fiyatı tespit etmiş değiliz ama en az 250 bin liraya satılması bizi mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Boyacı "Gazetede bir ayrıntı da keşfettim; Bizim Anadolu gazetesinin yayın yönetmeni, sonradan siyasete atılan Yaşar Okuyan idi. Haberi de bizzat Okuyan yapmış. Tayyip Erdoğan, Seyfettin Esenlik ve Ali Kul'dan müteşekkil İstanbul İmam Hatip Okulu ekibinin birincilik ödülü kazandığı haberinin Bizim Anadolu gazetesi dışında başka bir yayın oranında yer alıp almadığı bir araştırma konusu da olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mustafa Sel:
    Kemalistlerin pkklilarin içine oturmuştur bu haber ateistlik böyle bir şey 453 319 Yanıtla
  • Oktay KARACA:
    İlk haberi bile 10 numara. 365 62 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    MEEEEE,,, MEEEEEE,, MMEEEEEE 173 234 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    McA Hayır kimsenin mustafa kamal gibi olma niyeti yok olmaz olamazda zaten kimsenin onun yaptıklarını zaten yapmaz da yapamaz da 358 22 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Koyunlar için çok büyük bir gelişme 147 199 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    PKK’nın basın sözcüsü de burdaymış 335 8 Yanıtla
  • McA !:
    Sata sata satacak bisi kalmadı Ülke de şimdi kendi haberlerini satıyor. Ama şunu asla unutma ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç bir zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi olamayacaksın çünkü O 22 yıllık iktidarında sattıklarını Türk Milletine armağan etmişti sen ise Miraslarımizı özelleştiren yada satansın. 225 83 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    O müzadeye katılanda da o habere para verecek olanın da aklına şaşarım. Mk.hayır kurumuna verseniz daha çok sevap alırsınız... 115 133 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok ta önemli 63 131 Yanıtla
  • Nis Ard:
    İslam terbiyesini çocuğuna vermiş ekepeli ailler var mı yoksa tam tersi mi 41 122 Yanıtla
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