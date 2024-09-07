Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu

Terör örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen yabancı uyruklu 16 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

07.09.2024 09:04
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden yabancı uyruklu 16 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

KARAR, RESMİ GAZETE'DE

16 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararın, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanunun "Yabancı devletlerce yapılan talepler" maddesine istinaden alındığı ifade edildi.

İşte mallarına el konulanların listesi;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mustafa Çakır: Gün gelir seninde mal varlığına el konulur. O yüzüğün hariç. 286 245 Yanıtla
  • serkan keskin: reyiss yargi dagitiyor 144 74 Yanıtla
  • Osman YILMAZ: Doğum yerlerine bakılırsa hiçte şaşırmıyor insan 152 21 Yanıtla
  • İsmet Korkmaz: inşallah sıra diğerlerine gelir ,, 88 3 Yanıtla
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