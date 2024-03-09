Yerel seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine alandaki bazı vatandaşların AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nu yuhalaması damga vurdu.
Şanlıurfa'da seçmenin büyükşehir adayı Zeynel Abidin Beyazgül'den memnun olmadığı uzun süredir konuşuluyordu. Bugün miting alanında İl Başkanı Delioğlu'nun yuhalanması da "Şanlıurfa'da ikinci ceket vakası mı yaşanacak?" sorusunu gündeme getiriyor.
Peki nedir bu ceket vakası?
Hatırlanacağı üzere 2004 yılında Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti'nin adayı olarak girdiği seçimde yüzde 60'lık kesimin desteğini alarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak AK Parti, 29 Mart 2009 yerel seçimlerindeaday olarak Mehmet Oymak'ı belirledi. Temayül yoklamalarında öne çıkan ve halkın aday olarak yeniden görmek istediği Fakıbaba'nın üzeri çizildi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekillerinden bazıları "Ceketimizi aday yapsak Urfa'da kazanırız" diyerek halkın tercihlerini önemsemediğini ve AK Parti için oyların "çantada keklik" olduğu imajını verdi.
Milletvekillerinin bu yaklaşımına tepki gösteren bazı Urfalılar, evlerinin balkonlarına "ceket" asarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Urfa seçim mitinginde ise ceket sallayarak tepkilerini gösterdi.
İşin finalinde bağımsız olarak seçime giren Fakıbaba, oyların yüzde 44'ünü alarak yeniden başkan seçilmişti. Böylece AK Parti, hatalı tercihle en büyük kalelerinden biri olan Şanlıurfa'ya kaybetmiş oldu. Bu olayda Türk siyaset tarihinde "Ceket" vakası olarak yerini almış oldu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kiralanan iş makinelerinin kente ulaşmasının ardından Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ilişkin çalışmalara başlanacağını açıkladı. Yavaş, Dikmen Vadisi'nde evleri yıkılmış hak sahiplerinin uzun süredir bekleyişlerinin sona ereceğini belirtti. Ayrıca, Kızılay-Dikmen metro hattı projesinin tamamlandığını ve yapım ihalesinin yakında gerçekleştirileceğini söyledi.
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, İnönü caddesinde esnaf ziyaretinde bulunarak, geçici konteynerlerde faaliyet gösteren esnafların yılbaşından itibaren kalıcı işyerlerine taşınmaya başlayacaklarını ifade etti. Taşkın, depremin izlerinin silinmesi için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa mitinginde yaptığı konuşmada, hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin gölgemizde yürüyüp seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyeceklerini söyledi. Erdoğan, Şanlıurfa'ya son 21 yılda yapılan kamu yatırımlarını da anlattı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çanakkale'de yapılan proje tanıtım toplantısında konuşarak, seçimlerde başarılı olacaklarına inandıklarını belirtti. Uraloğlu, AK Parti'nin Çanakkale'deki hizmetlerini anlattı ve önümüzdeki süreçte hayata geçirecekleri projeleri açıkladı.
Diyarbakır'da hekimler, beyaz önlüklerle 'sessiz yürüyüş' yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. İlim Ahlak Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği (İhvan-Der) yönetim kurulu üyesi ve eczacı Mehmet Ali Zeybek, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını eleştirerek, katliamların dehşetini gözler önüne sermeleri gerektiğini belirtti. Hekimler, ilaç firmalarını boykot çağrısında bulunarak, halktan da destek istedi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 5 adet tabanca, 20 adet tabanca fişeği, 24 adet av tüfeği fişeği, 33 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ve 2 bin 385 TL ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli tutuklandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı paydaşları ile Alpu ilçesini ziyaret etti. Hatipoğlu, Alpu Belediye Başkan adayı Alparslan Kokulu ve çiftçiler tarafından karşılandı. Hatipoğlu, Alpulu vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'na verilen destekten memnuniyet duyduğunu ve hizmetlerini gerçekleştireceklerine inandığını belirtti. Ayrıca, muhtarlarla da bir araya gelen Hatipoğlu, Alpu'daki sorunların çözümü için projeler hazırlandığını ve 31 Mart'tan sonra hayata geçirileceğini söyledi.
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