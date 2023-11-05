Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rize'deki toplu açılış töreninde kurdeleyi keseceği sırada erken davranan çocuk arasında gülümseten anlar yaşandı. Erdoğan, kurdeli erken kesen kız çocuğuna "Ya Allah… Dur da bir dur, niye bu kadar acele ettin?" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi.
Rize'de açılış töreni esnasında kurdele kesmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdeleyı erken kesen çocukla konuşması törene damga vurdu. Erdoğan çocuğa, "Ya Allah… Dur da bir dur, niye bu kadar acele ettin?" dedi.
Son Dakika › Politika › Küçük kız heyecandan kurdeleyi erken kesince Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle tepki verdi - Son Dakika