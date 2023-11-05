 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Küçük kız heyecandan kurdeleyi erken kesince Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle tepki verdi - Son Dakika

Küçük kız heyecandan kurdeleyi erken kesince Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle tepki verdi

Son Güncelleme: 05.11.2023 18:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde kurdeleyi erken kesen bir çocukla gülümseten anlar yaşadı. Çocuğun aceleci davranışı karşısında Erdoğan, "Ya Allah… Dur da bir dur, niye bu kadar acele ettin?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rize'deki toplu açılış töreninde kurdeleyi keseceği sırada erken davranan çocuk arasında gülümseten anlar yaşandı. Erdoğan, kurdeli erken kesen kız çocuğuna "Ya Allah… Dur da bir dur, niye bu kadar acele ettin?" dedi.

RİZE'DE TOPLU AÇILIŞ PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

KÜÇÜK ÇOCUK KURDELEYİ ERKEN KESTİ

Rize'de açılış töreni esnasında kurdele kesmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdeleyı erken kesen çocukla konuşması törene damga vurdu. Erdoğan çocuğa, "Ya Allah… Dur da bir dur, niye bu kadar acele ettin?" dedi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Allah, Rize, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Küçük kız heyecandan kurdeleyi erken kesince Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle tepki verdi - Son Dakika


Son Dakika
18:47 Ali Koç, G.Saray'ın şampiyonluğunda sevinen Büyükekşi'yi fena bombaladı
18:42 Küçük kız heyecandan kurdeleyi erken kesince Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle tepki verdi
18:37 CHP'li Sarıgül: Rüzgara göre dans edenlere inat, Bay Kemal'in yol arkadaşıyım
17:56 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
17:51 Salon kahkalara boğuldu! Divan Kurulu'nda konuşan Ali Koç, Erden Timur'un taklidini yaptı
17:48 Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Özgür Özel'le öğrencilik yıllarındaki fotoğrafını paylaştı
17:48 ''Al birini vur ötekine'' sözlerine CHP'li Özçağdaş'tan yanıt: Erdoğan için kabus dolu günler başlayacak
17:45 İsrail Başbakanı Netanyahu: Esirler serbest bırakılmadıkça ateşkese gitmeyeceğiz
17:41 Gazze Şeridi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle cenazeler at arabalarıyla taşınıyor
17:35 Almanya gazetesinin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanlığı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2023 19:30:24. #1.13#
SON DAKİKA: Küçük kız heyecandan kurdeleyi erken kesince Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle tepki verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement