Küçük kız heyecandan kurdeleyi erken kesince Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle tepki verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rize'deki toplu açılış töreninde kurdeleyi keseceği sırada erken davranan çocuk arasında gülümseten anlar yaşandı. Erdoğan, kurdeli erken kesen kız çocuğuna "Ya Allah… Dur da bir dur, niye bu kadar acele ettin?" dedi.

RİZE'DE TOPLU AÇILIŞ PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

KÜÇÜK ÇOCUK KURDELEYİ ERKEN KESTİ

Rize'de açılış töreni esnasında kurdele kesmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdeleyı erken kesen çocukla konuşması törene damga vurdu. Erdoğan çocuğa, "Ya Allah… Dur da bir dur, niye bu kadar acele ettin?" dedi.