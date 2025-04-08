Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

ORC Araştırma'nın Giresun ve Rize'de gerçekleştirdiği genel seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı. Sonuçlara göre; her iki kentte de birinci parti AK Parti oldu, ancak partinin oy oranında dikkat çeken bir düşüş yaşandı.

08.04.2025 13:56
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, siyasi atmosferdeki gerginlik devam ederken, ORC Araştırma şirketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize ve Giresun'da yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

AK PARTİ İKİ İLDE DE BİRİNCİ OLDU AMA...

25-29 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan genel seçim anketi, Giresun'da 1210, Rize'de ise 1100 kişiyle gerçekleştirildi. Sonuçlara göre, her iki kentte de birinci parti AK Parti oldu, ancak partinin oy oranında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Giresun'da AK Parti'nin oy oranı yüzde 37.4 olarak belirlenirken, parti burada 5.7 puanlık bir kayıp yaşadı. Rize'de ise AK Parti yüzde 45.6 oy oranına sahip oldu, ancak burada da 7.8 puanlık bir düşüş gözlemlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

CHP İKİ İLDE DE YÜKSELİŞTE

İki ilde de ikinci sırada yer alan CHP ise yükselişe geçti. Giresun'da 5.6 puan artış kaydederek yüzde 26.1 oy oranına ulaşan ana muhalefet partisi, Rize'de 3.1 puan artışla yüzde 24.5 oy topladı. Üçüncü sırada yer alan MHP'nin de ciddi puan kaybettiği görüldü. Giresun'da 4 puan kaybederek yüzde 11.6 oy oranına düşen MHP, Rize'de de 3.8 puan kaybederek yüzde 9.1 oy oranına geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

İYİ PARTİ'DE DÜŞÜŞ

Giresun'da yüzde 7 oy oranına düşen İYİ Parti'nin de 5.7 puan kaybı yaşadığı görülürken, Muhalefet grubundan olan partinin Rize'deki oy oranının da yüzde 2 olduğu tespit edildi. Parti Giresun'da dördüncü sırada, Rize'de ise yedinci sırada yer aldı.

YENİDEN REFAH'TA YÜKSELİŞ

Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi ise Giresun'da 1.9 puan artışla yüzde 4.2 oy oranına ulaştı ve kentte beşinci sırada yer alan parti oldu. Rize'de de dördüncü sıraya yerleşen Yeniden Refah Partisi, 2.5 puan kazanarak yüzde 7.5 oy oranına yükseldi.

AK Parti, Politika, Giresun, Güncel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mahir Kale:
    yalan dolan ülkenin yarısından fazlası sefalet içinde hala akp i birinci parti çıkarmaya uğraşıyorlar zamanında demirelde böyle ayağı çukura girince sürekli anket yayınlatır kendini en önde gösterirdi tepiği yedi gitti 79 34 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Millet yedi sülalesine övgüler yağdırıyor. Bu kadar övgüye %99 bile az. 39 14 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Gazzeyi cennete gönderdiniz, tebrikler. 30 4 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    akp yizde 20 lerde olmasa idi Mhp ile kanka mi olurdu. dahasi 2010 mu 11 miydi iktidardan dusmuslerdi o sira zekice hemen baskanlik sistemine gecme ile kendi ismiyle kazandi partiden ote kendisi oy aliyor . millet indirmisti iktidardan o yillarda. dahasi artik sabit gelirlinin ( ek geliri yoksa ) asla oy verecegini dusunmuyorum ) hani medyayi ele gecirdiginden hala oyunu biz cok saniyoruz algisal olarak 21 7 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Gazzeyi Cennete gönderdiniz, tutuklama kararı bile almadınız. 14 3 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    o kadar gayri müslim ülke tutuklama kararı alırken kendini Müslümandan sayan bu ülke neden bu karara gerek duymadı? 8 3 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Gezi olaylarında sadece Bayburt'ta herhangi bir girişim isyan hareket olmadı seçim zamanı en yüksek ikinci oy veren il oldu yüzde 80 civarında AK Parti'ye oy çıktı ama ne hikmetse yatırıma gelince en son en az yatırım alan il oldu başka hiçbir şey demiyorum 9 2 Yanıtla
  • Engin Engo:
    BU KADAR HEZEYANDAN SONRA AKP NİN BU KADAR OY ALMASI GERÇEKTEN ÜLKEDEKİ DURUMUN VAHİM BOYUTLARINI GÖSTERİYOR. NÖROLOGLARIN İŞE BAŞLAYIP ÜLKE VATANDAŞLARINI İNCELEMESİ GEREKİYOR 2 3 Yanıtla
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