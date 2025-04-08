Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, siyasi atmosferdeki gerginlik devam ederken, ORC Araştırma şirketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize ve Giresun'da yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

AK PARTİ İKİ İLDE DE BİRİNCİ OLDU AMA...

25-29 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan genel seçim anketi, Giresun'da 1210, Rize'de ise 1100 kişiyle gerçekleştirildi. Sonuçlara göre, her iki kentte de birinci parti AK Parti oldu, ancak partinin oy oranında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Giresun'da AK Parti'nin oy oranı yüzde 37.4 olarak belirlenirken, parti burada 5.7 puanlık bir kayıp yaşadı. Rize'de ise AK Parti yüzde 45.6 oy oranına sahip oldu, ancak burada da 7.8 puanlık bir düşüş gözlemlendi.

CHP İKİ İLDE DE YÜKSELİŞTE

İki ilde de ikinci sırada yer alan CHP ise yükselişe geçti. Giresun'da 5.6 puan artış kaydederek yüzde 26.1 oy oranına ulaşan ana muhalefet partisi, Rize'de 3.1 puan artışla yüzde 24.5 oy topladı. Üçüncü sırada yer alan MHP'nin de ciddi puan kaybettiği görüldü. Giresun'da 4 puan kaybederek yüzde 11.6 oy oranına düşen MHP, Rize'de de 3.8 puan kaybederek yüzde 9.1 oy oranına geriledi.

İYİ PARTİ'DE DÜŞÜŞ

Giresun'da yüzde 7 oy oranına düşen İYİ Parti'nin de 5.7 puan kaybı yaşadığı görülürken, Muhalefet grubundan olan partinin Rize'deki oy oranının da yüzde 2 olduğu tespit edildi. Parti Giresun'da dördüncü sırada, Rize'de ise yedinci sırada yer aldı.

YENİDEN REFAH'TA YÜKSELİŞ

Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi ise Giresun'da 1.9 puan artışla yüzde 4.2 oy oranına ulaştı ve kentte beşinci sırada yer alan parti oldu. Rize'de de dördüncü sıraya yerleşen Yeniden Refah Partisi, 2.5 puan kazanarak yüzde 7.5 oy oranına yükseldi.