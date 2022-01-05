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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi

05.01.2022 15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyaret sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyaret sona erdi.

Bahçeli'nin Beytepe'deki evinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde üç hilal bulunan sedef kakma kutu içindeki kitabı MHP liderine hediye etti.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi - Son Dakika
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