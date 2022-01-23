Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusuna Fatma Şahin'in yanıtı mikrofon açık kalınca ortaya çıktı: Tam bir deli - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Aralık 2021 tarihinde toplu açılış töreni için gittiği Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

MİKROFON AÇIK KALDI

Şahinbey Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Hasan Şencan'ın paylaştığı görüntülere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Üniversite Çocuk Hastanesi'nin açılışında Başkan Fatma Şahin'e eğilerek "Rektörden şikayetçi misiniz?" diye sordu.

"ÇOK KÖTÜ, TAM BİR DELİ"

O sırada mikrofonun açık olması nedeniyle Fatma Şahin'in "Çok kötü çok kötü; tam bir deli" ifadelerini kullandığı duyuldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.