Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yanıt vermediği soru! Topu muhabire attı

Politika

"Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın"

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını takdirle karşılıyor, Türk demokrasisi ve 85 milyonun kardeşliği adına çok kıymetli buluyoruz. Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından anlaşılmasını ümit ediyoruz. Beklentimiz, hiçbir ayrım yapmadan meclisteki tüm siyasi partilerin de bu yaklaşımla hareket etmesidir" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ SORUSU YÖNELTİLDİ

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a "Her türlü iş birliğine açığız dediniz ama DEM Partililer somut adım yok diyorlar. Somut adım olacak mı? Somut adım olabilir mi? Bekleyelim mi?" sorusu iletildi.

"RÜYA NE DİYORSUN?"

Bu soruyu yanıtlamak yerine kadın muhabirlerden birine dönen Erdoğan, "Rüya ne diyorsun?" dedi. Erdoğan'ın soruyu ilettiği A Haber muhabiri Rüya Akkuş ise "Somut adım beklemeden siyasette ılımlı iklimi sürdürelim" ifadelerini kullandı. Erdoğan da muhabirin bu sözlerine karşılık "Cevabı verdi" dedi.