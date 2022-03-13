Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. İki liderin kritik görüşmesi saat 14.00 sıralarında başladı ve yaklaşık 2 saat sürdü.
Görüşmenin ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali oldu. Türkiye ve Yunanistan ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin de masaya yatırıldığı görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le yaptığı görüşme sona erdi - Son Dakika