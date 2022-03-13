Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı ile görüşmesi sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı ile görüşmesi sona erdi

13.03.2022 16:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı ile görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı ile görüşmesi sona erdi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etmişti. İki liderin yaklaşık 2 saat süren görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelmişti. İki liderin kritik görüşmesi saat 14.00'da başladı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, önemli konular ele alındı.Görüşmenin ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali oldu. Türkiye ve Yunanistan ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin de masaya yatırıldığı öğrenildi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı ile görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı ile görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı ile görüşmesi sona erdi

YORUMLAR
500
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul ediyor! Öğle yemeğinde buluşan ikilinin masasında 3 önemli konu var Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul ediyor! Öğle yemeğinde buluşan ikilinin masasında 3 önemli konu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabulü sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabulü sona erdi Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor (1) Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı ile görüşmesi sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
16:20 New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü
16:09 Susurluk itirafçısı Ayhan Çarkın: Yeşil yaşıyor
16:04 Kayserispor taraftarları Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti!
15:57 Son dakika! Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini bombaladı! Artık öyle bir şehir haritada yok
15:45 Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı!
15:44 Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu
15:37 Lemina itiraf etti: Fatih Terim hayatımı tamamen değiştirdi
15:18 Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
14:59 Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak!
14:59 Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 16:39:17. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı ile görüşmesi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement