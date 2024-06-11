Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ziyareti öncesi CHP Genel Merkezi\'nde forslu bayrak göndere çekildi

Politika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye iadeiziyareti öncesinde, parti genel merkezinde hazırlıklar tamamlandı. Basın mensupları için genel merkez bahçesinde koridor oluşturuldu, genel merkez bahçesindeki bayraklar arasına asılmak üzere Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak hazırlanarak göndere çekildi.

ÖZGÜR ÖZEL İLE 40 GÜN SONRA 2'NCİ GÖRÜŞME

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında CHP Genel Merkez'e bir iadeiziyarette bulunacaklarını söylemişti. Özel, geçtiğimiz hafta görüşme tarihini 11 Haziran olarak açıklamıştı. Erdoğan'ın bugün, 18 yılın ardından saat 16.00'da CHP Genel Merkez'ine gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 2006 yılında, CHP Genel Merkezi'nin açılışından sonra dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunmuştu.

GÖRÜŞMEYE 15 DAKİKA KALA BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanını karşılama protokolüne göre, Erdoğan'ın gelişinden 15 dakika önce, CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde bulunan bayraklar arasına Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı. Forslu bayrağın Sosyalist Enternasyonel bayrağının yerine asıldığı öğrenildi.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE TEMİZLİK YAPILDI

Erdoğan'ın iadeiziyareti öncesinde, CHP Genel Merkez'deki hazırlıklar ve güvenlik önlemleri de sürüyor. Erdoğan'ın giriş yapacağı kapıdaki kırmızı halı ve camlar temizlendi. Güvenlik önlemleri kapsamında genel merkez çevresinde çok sayıda emniyet mensubu hazır bulunuyor.

ÇEVRE BİNALARA KESKİN NİŞANCILAR YERLEŞTİRİLECEK

Genel merkezin bulunduğu sokağın giriş-çıkışa kapatılacağı, Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinin ziyaret öncesinde genel merkez ve çevresinde bomba araması yapacağı öğrenildi. Ayrıca CHP Genel Merkezi çevresindeki binalara keskin nişancılar yerleştirilecek. Saat 14.30 itibarıyla gazeteciler basın katından çıkarılacak.

ÖZEL, ERDOĞAN'I KAPIDA KARŞILAYACAK

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Merkez'e ana kapıdan girecek. CHP Lideri Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşılaması bekleniyor. Kapıda basına görüntü verilmesinin ardından Erdoğan ve Özel, 12'nci kattaki Genel Başkanlık makamına çıkacak. Görüşme öncesinde makam odasında, Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı kimliği dikkate alınarak düzenleme yapıldı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayrağının; Özel ise CHP bayrağının önünde oturacak. CHP yetkilileri, oturma düzeni üzerinden "Herhangi bir mesaj veren" veya imaya yol açan görsel düzenleme yapılmadığını belirtti.

MASADA EMEKLİ MAAŞINDAN SİNAN ATEŞ'E KADAR PEK ÇOK KONU VAR

CHP Lideri Özel'in makamında yapılacak görüşmede; emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam, kayyum atamaları, Gezi Davası tutukluları, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve tutukluluğunun devamı, Sinan Ateş cinayeti, adalet nöbeti tutan Emine Şenyaşar, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmaması, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması, belediyelerin borçları konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

BASIN MENSUPLARI İÇİN ÖZEL ALAN KURULDU

Basının, görüşmeye ilgisi de yoğun oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren genel merkezde gelen basın mensuplarının rahat çalışabilmesi için bahçede şeritli koridor oluşturuldu, televizyon yayınları için çadırlar kuruldu. Basın mensupları görüşme sırasında genel merkez bahçesi ve giriş katta yer alan 600 kişilik konferans salonunda çalışabilecek. Erdoğan'ın binaya girişinin ardından genel merkez personeli haricinde, basın mensupları dahil binaya girişe veya katlara çıkılmasına izin verilmeyecek. Görüşme esnasında asansörlerin çalışmayacağı, merdiven kapılarının kilitli ve her katta polis memurlarının görevli olacağı öğrenildi.

CHP MYK, GÖRÜŞME SONRASI TOPLANACAK

Görüşmede, 2 Mayıs'ta olduğu gibi liderlere AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan, not tutmak için eşlik edecek.

CHP MYK, Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından toplanacak. CHP'nin görüşmenin içeriğine dair görüşmeyi takip eden gazetecilere bilgilendirme yapması da bekleniyor.