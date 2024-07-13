Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması ödül töreninde, Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırıma ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan, "Gazze'de sadece uluslararası kuruluşlar değil, maalesef İslam alemi de başarılı sınav verememiştir. Müslümanlar olarak kendimizi hesaba çekmemiz gerektiğine inanıyorum. İslam dünyası zulmün ve zalimin önüne nasıl geçecek? Yüzleşme cesaretini göstermekten başka çıkış yolumuz bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

13.07.2024 19:26  Güncelleme: 19:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması ödül töreninde konuştu. Gündemine Gazze'yi İsrail zulmünü alan Erdoğan, İslam dünyasına da tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması ödül töreninde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"NE OLUYORSA HEPİMİZİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLUYOR"

"15 Temmuz gecesi bazı maskeleri indirmişse 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de birçok perdenin kalkmasına vesile olmuştur." diyen Erdoğan, "Bize basın özgürlüğü dersi verenleri gerçek yüzleri ortaya çıkmıştır. Ne oluyorsa hepimizin, tüm insanlığın gözü önünde oluyor. Gazze'ye kayıtsız kalanlar vicdansızlıklarını, iki yüzlü politikalarını saklama gereği duymuyorlar. Gezi olaylarında canlı yapanlar söz konusu Gazze olunca birden ortadan kayboldular. İsrail saldırılarında 150'ye yakın basın mensubu hayatını kaybetti. Gazeteciler katledildi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam alemi Gazze'de başarılı sınav verememiştir

"BATILI MEDYA, 7 EKİM'DEN BU YANA ÜÇ MAYMUNU OYNAMAYA DEVAM EDİYOR"

Erdoğan, "Uluslararası medya kuruluşlarının ofisleri polis baskınına uğradı. Tüm bunlar yaşanırken bir avuç yürekli insan dışında hiçbir batılı medya kurumundan gözle görülür tepki yükselmedi. Soykırımı görmediler, mazlumların çığlıklarını duymadılar. 7 Ekim'den bu yana üç maymunu oynamaya devam ettiler. Savunageldikleri değerleri bizzat kendi elleriyle İsrail'e destek verme uğruna Gazze'de toplu mezarlara gömdüler." dedi.

"GAZZE'DE İSLAM ALEMİ BAŞARILI SINAV VEREMEMİŞTİR"

İslam alemine de eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Gazze'de sadece uluslararası kuruluşlar değil, maalesef İslam alemi de başarılı sınav verememiştir. Müslümanlar olarak kendimizi hesaba çekmemiz gerektiğine inanıyorum. Gelecekte de İsrail 76 yıldır ısrarla yaptığı gibi öldürmekten, masum kanı akıtmaktan vazgeçmeyecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam alemi Gazze'de başarılı sınav verememiştir

"YÜZLEŞME CESARETİNİ GÖSTERMEKTEN BAŞKA ÇIKIŞ YOLUMUZ BULUNMUYOR"

Erdoğan, konuşmasının devamında "Batılı güçler holokost utancının etkisiyle İsrail'e koşulsuz destek vermeye devam edecek. BM Güvenlik Konseyi hiçbir adım atmayacak. İslam dünyası zulmün ve zalimin önüne nasıl geçecek? Yüzleşme cesaretini göstermekten başka çıkış yolumuz bulunmuyor. Bunu sorgulamayı ne kadar erken yaparsak o kadar hayırlı olacağı kanaatindeyim." dedi.

"SİNSİ VE KANLI EMELLERİNE ULAŞAMADILAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin olarak da konuştu. Erdoğan, "Sinsi ve kanlı emellerine ulaşamadılar. Her şeyi en ince detayına kadar hesaplamışlardı. 40 yıl boyunca 40 kılığa bürünerek kendilerini gizlemeyi başarmışlardı. 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal edeceklerini, milletin iradesine el koyacaklarını zannediyorlardı. 40 yıllık hazırlık ve plan sadece birkaç saat içinde boşa gitti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok

"KAN DÖKTÜKLERİ HER YERDE RABBİMİZ HAİNLERİN HESAPLARINI BAŞLARINA GEÇİRDİ"

Erdoğan, "Yaptıkları o hesap o gece Boğaziçi köprüsünden, Yeşilköy havalimanından, Kızılay meydanından, TBMM'den, Cumhurbaşkanlığı külliyesinden döndü. Millete silah doğrulttukları, kan döktükleri her yerde Rabbimiz hainlerin hesaplarını başlarına geçirdi. 15 Temmuz'da 7 düveli arkasına alan ihanet çetesinin 40 yıllık planını bir gecede bozarak tarihimize ve bizden sonraki nesillere şeref madalyası olarak taşıyacakları yeni bir zafer armağan ettik." şeklinde konuştu.

"TEMMUZ RUHUNA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

"Emperyalistlerin uşaklarına Türkiye'nin teslim alınmayacağına, milletin iradesine zincir vurulmayacağını yeniden gösterdik." diyen Erdoğan, "15 Temmuz gecesi meydanlar yerine bankamatik kuyruklarına koşanlar hala milletin destanına çamur atanlar, 15 Temmuz direnişini unutturmaya çalışanlar, o gece yaşadıkları derin hayal kırıklıklarının acısını unutamayanlar istemese de biz 15 Temmuz ruhuna sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları kaydetti: "Pazartesi günü 81 vilayetimizde çeşitli etkinliklerle 252 kahramanımızı tekrar şükranla yâd edeceğiz. Rabbim tüm yiğitlerden razı olsun. Ruhları şâd eylesin diyorum. FETÖ'cü ağababaları olan diyet borçlarını ödemek adına 15 Temmuz destanına gölge düşürmeye çalışan mankurtları milletin vicdanına havale ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Erol MARASLI: Çıkmış Gazze diyorsun ancak tüm marketlerde hala İsrail malları satılıyor.bunlar yurda kaça girmiyor hepsi gümrüklerden giriyor.dediğinizle yaptığınız birbirine çok zıt 27 5 Yanıtla
    Serkan Şahin: Bu konuda katılıyorum 8 1 İsmail Kalpan: Aslında gümrük tende girmiyor burda üretiliyor onlar adına 2 0 soner: Erol Maraslı İsrail ürünleri diyorsun ama alternatif olarak bizler ne üretiyoruz Sadece oturduğumuz yerden İsrail ürünü telefon ile İsrail’i kınıyoruz Ama üretim çaba yok 0 0
  • Atilla Ata: 15 yemmuzda demokrasiye sahip çıkıldığı gibi Gazze’deki zulmede sahip çıkmamız gerekir. Bazıları 15 temmuzda olduğu gibi perdenin arkasından bakıp klavyede yorum yapabilir. 13 2 Yanıtla
  • Murat Sert: islam devletleri birlesmeli bir örgüt altinda 0 0 Yanıtla

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