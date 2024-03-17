Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası Gazze konusunda iyi bir sınav veremedi

Politika

Enflasyon ne zaman düşecek? Şimşek ilk kez bu kadar net bir tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Kadim Dostlar İftarı" programında Gazze'ye ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze insani krizi gündemine alan Erdoğan, "İsrail'e katliamlarını yapabilmesi için mühimmat desteği veren Batılı ülkelerin münafıklığı, Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk-kadın kabristanına çevirdi." dedi.

"İSLAM DÜNYASI İYİ BİR SINAV VEREMEDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki İsrail saldırılarına dünyadan yeteri kadar tepki gelmediğini ifade ederek, "Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi. Türkiye, tüm imkanlarıyla Gazzeli kardeşlerine sahip çıkmaktadır. Yalanlar, çarpıtmalar bu hakikatin üstünü asla örtemez." şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi: "İsrail'in sadece İsrail olmadığını, gerisindeki onlarca destekçisiyle bambaşka bir denklemi ifade ettiğini görmeyenin aklına da vicdanına da şaşarız."

"ŞEHİRLERİMİZ FETRET DEVRİNE SOKTULAR"

31Mart'taki yerel seçimlere ilişkin olarak da mesaj veren Erdoğan, "Şehirlerimizi belediyecilik hizmetlerinde ileriye götüremedikleri gibi beceriksizlikleriyle bir nevi fetret devrine soktular." diyerek muhalefete tepki gösterdi.