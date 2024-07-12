Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız

Washington'da düzenlenen 75. NATO Zirvesi sonrası basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesinin mümkün olmadığını söyledi. Erdoğan, ''İsrail ile NATO nezdinde yapılacak işbirlikleri, Türkiye tarafından onaylanmayacaktır. Uluslararası camianın sorumluluk sahibi üyelerinin ikili devletli çözüm için el ele vermesi önemlidir.'' ifadelerini kullandı.

12.07.2024 01:31
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NATO Zirvesi sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "İsrail ile NATO nezdinde yapılacak işbirlikleri, Türkiye tarafından onaylanmayacaktır. Uluslararası camianın sorumluluk sahibi üyelerinin ikili devletli çözüm için el ele vermesi önemlidir." dedi.

ERDOĞAN'DAN NATO ZİRVESİ SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da düzenlenen 75. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gazze'de katliam yaşandığını, İsrail'in hukuk tanımadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun İsrail'le ortaklık ilişkisini sürdürmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Zirve programımızı biraz önce bitirdiğimiz oturumla tamamladık. Tarihi bir zirveyi daha başarıyla neticelendirdik. Genel Sekreter Stoltenberg ve ekibine de teşekkürlerimi iletiyorum. 2.5 yıldır devam eden Rusya Ukrayna savaşı karşısında uluslararası hukuktan yana duruş sergiliyoruz. Somut adımlar konusunda mutabık kaldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız

"ADİL BİR BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"

Karadeniz girişimiyle taçlandırdığımız temaslara yeniden başlanması en samimi arzumuzdur. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Değerlendirmelerimizi zirve boyunca müttefiklerimizle paylaştım. İlk oturumda, ittifak savunmasını ilgilendiren konuları istişare ettik. Savunma harcamalarında yüzde 2 hedef eşiğini aştık. Birlik ve dayanışma ruhunun 32 müttefik tarafından samimiyetle benimsenmesi gerekiyor.

"MÜTTEFİKLERİMİZİN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE KURDUĞU ÇARPIK İLİŞKİYİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Terörle mücadele alanında çabaların artırılması önemlidir. NATO'nun terörizmle mücadele belgesini geçtiğimiz yıl güncellemiştik. Türkiye terörün kanlı yüzünü iyi bilen bir ülkedir. 40 yıldır örgüte ve farklı yapılara karşı ağır bedeller ödeyerek mücadele ediyoruz. Müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz. Müttefiklik hukuku bunu gerektirir. Bazı müttefiklerimizin terör örgütleriyle kurduğu çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değildir. İlk oturumda NATO'nun güneye yönelik yaklaşımını çerçevesini çizen yeni adımlara imza attık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız

"GAZZE'DE KATLİAM YAŞANIYOR"

Gazze'de katliam yaşanıyor. Kalıcı çözüm getirmeden, istikrardan bahsedilemeyeceğinin altını çizdim. Netanyahu yönetimi yayılmacı politikalarıyla tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Karşımızda savaş hukuku dahil hukuk, nizam ve değer tanımayan gözü dönmüş bir yapı vardır. Oturumdaki hitabımda bu konu üzerinde durdum. İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir.

"İSRAİL İLE NATO ARASINDAKİ İŞBİRLİKLERİNİ TÜRKİYE ONAYLAMAYACAK"

İsrail ile NATO nezdinde yapılacak işbirlikleri, Türkiye tarafından onaylanmayacaktır. Uluslararası camianın sorumluluk sahibi üyelerinin ikili devletli çözüm için el ele vermesi önemlidir. Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısının artmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak garantörlük başta olmak üzere her türlü inisiyatifi almak için hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

"NATO, UKRAYNA'DAKİ SAVAŞIN TARAFI HALİNE GETİRİLMEMELİ"

Dünyamız zaten yeterince gerilim yaşamaktadır yenilerini eklemenin manası yoktur. Oturumda ülkemizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğinin tam olduğunun altını çizdim. NATO'nun Ukrayna'daki savaşın tarafı haline getirilmemesi gerektiği düşüncelerimi ortaya koydum. Zirve kapsamında Macaristan, Yunanistan, İtalya, Ukrayna ve Birleşik Krallık liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdim. ABD, İspanya, İzlanda Romanya ve Hollanda liderleriyle de sohbetlerimiz oldu. Sayın Rutte'ye bu zorlu görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Genel Sekreter Stoltenberg'e de teşekkür ediyorum."

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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