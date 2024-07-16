Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı

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Kabine sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de katliama devam eden İsrail'le ilgili dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı. Kandan, gözyaşından ve işgalden beslenen zalimler rahatsız olsalar da biz Filistin'in yanında dimdik duruyoruz ve duracağız. Türkiye olarak mevcut İsrail yönetimini ateşkese zorlamak amacıyla tüm imkanları seferber etmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

16.07.2024 18:17  Güncelleme: 18:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Gazze'de katliamı sürdüren İsrail'i dünyanın ateşkese zorlaması gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan, "İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı. Kandan, gözyaşından ve işgalden beslenen zalimler rahatsız olsalar da biz Filistin'in yanında dimdik duruyoruz ve duracağız. Türkiye olarak mevcut İsrail yönetimini ateşkese zorlamak amacıyla tüm imkanları seferber etmiş durumdayız." dedi.

KABİNE SONRASI DÜNYAYA "İSRAİL" ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamalarında, Gazze'de katliama devam eden İsrail'e geniş yer verdi. İsrail'in vahşetinin Filistinlilerin direniş azmini kıramadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in dünyaya zorlanması için çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı

"İSRAİL'İN DURDURULMASI TÜM İNSANLIĞIN HUZURU İÇİN GEREKLİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Türkiye'nin NATO'daki vazgeçilmez rolü teyit edildi. Savunma sanayi, terörle mücadele olmak üzere müttefiklerden beklentilerimizi izah ettik. Müttefiklerimiz tarafından ülkemize adeta bin bir nazla verilen silahlar, bakıyorsunuz, bölücü terör örgütünün sığınaklarından çıkıyor. Suyu yokuşa sürme çabaları görüyoruz. İttifak anlayışı ile bağdaşmadığı ortadadır. İsrail'in durdurulmasının tüm insanlığın huzuru için gerekli olduğunu söyledik.

"İSRAİL ATEŞKESE ZORLANMALI"

İsrail Filistin'in direniş ruhunu kıramadı. Topraklarını kahramanca savunmaya devam ediyor. 40 bine yakın şehit vermesine rağmen vatanperver tavrını Filistinliler sergiliyor. Türkiye olarak garantörlük dahil her türlü rolü üstlenmeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Türkiye tek bloğa sıkıştırılamayacak bir ülke. İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı. Kandan, gözyaşından ve işgalden beslenen zalimler rahatsız olsalar da biz Filistin'in yanında dimdik duruyoruz ve duracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı

"FİLİSTİN'İN YANINDA DİMDİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

7 Ekim'den bu yana her türlü zulmü, barbarlığı ve vahşeti sergilemesine rağmen Filistin halkının direniş azmini kıramadı. 40 bine yakın şehide ve üzerlerine yağan bombalara karşı tüm dünyaya vatanperverlik dersi veren Filistinli kardeşlerimizi hürmetle selamlıyorum. Kandan, gözyaşından ve işgalden beslenen zalimler rahatsız olsa da Filistin'in yanında dimdik duruyoruz ve duracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı

"SOYKIRIM POLİTİKASI DEVAM ETTİKÇE TUTUMUMUZU DEĞİŞTİRMEYECEĞİZ"

7 Ekim'den bu yana Gazze'deki kardeşlerimizin maruz bırakıldığı katliamları gündeme getirdik. Türkiye olarak mevcut İsrail yönetimi ateşkese zorlamak amacıyla tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararımız bir diğeriydi. Filistin'de kalıcı barış tesis edilene kadar İsrail'le NATO nezdinde işbirliği yapılması yönündeki girişimlere onay vermeyeceğiz. Bu konudaki kararlı duruşumuzu zirvede açık açık vurguladık. İsrail'in soykırım politikası devam ettikçe tutumumuzu değiştirmeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı

Recep Tayyip Erdoğan, Filistin, Türkiye, İsrail, Kabine, Gazze, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser: Sayın cumhurbaşkanım yapılacak en güzel hamle budur sizi tebrik ederim ateşkes herkezin hayrına olacaktır öteki türlü bu işin kınamayla çözülemiyeceği aşikardır 5 9 Yanıtla
    mustafa sagdic: laf lafi acarnis 0 0
  • Talat Yelbuz: Akşama bir ateşkes çorbası yapalım emekliler olarak 8 4 Yanıtla
    Ali Topatan: ne alaka 6 1 Feyyaz Öğretmiş Official: dünyaya seslenmeye devam. 1 3
  • Mustafa Doğan: Malesef artık kimse durduramıyor öyle insanlık sucu işliyorki hastaneyi dahi vuruyor ..elinde nüklleer füzeleri var para var bu sebebten kimse durduramıyor yapılan eziyet zulm savunmasız insanlara işkence BM dahi çözüm üretemedi dünya izliyor bu gercekten acı umarım bu zulm son bulur.... 4 1 Yanıtla
  • Hanim Güclû: evet evet zaten onlarda biliyor hep sözde kaldığimizï zorlanmalı değil zorlamalıyız... 2 1 Yanıtla

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