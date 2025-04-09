Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması sonrası tutuklanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oyunu yazan onlar, İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar, şikayeti yapan onlar, savcıların kapısında ihbar sırasına giren onlar ama zeytinyağı gibi üste çıkan yine onlar. Kusura bakmayın sizin iç hesaplaşmanız bizi zerre kadar ilgilendirmez" dedi.

09.04.2025 12:46
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Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması sonrası tutuklanmasıyla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

"İSTANBUL'DA ESCOBAR DÜZENİ KURDULAR"

İBB'de olan biten için "Escobar düzeni" benzetmesi yapan Erdoğan,"Milletimiz, sırf yolsuzluklarını gözlerden kaçırmak için ülkesine ve milletine kast eden kifayetsiz muhterislerin boykot çağrılarına prim vermedi. Milletimiz, sırf yolsuzluklarını gözlerden kaçırmak için ülkesine ve milletine kast eden kifayetsiz muhterislerin boykot çağrılarına prim vermedi. Boykotçular bizzat vatandaşımızdan boykot yedi. Oyunu yazan onlar İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar, şikayeti yapan onlar, savcıların kapısında ihbar sırasına giren onlar ama zeytinyağı gibi üste çıkan yine onlar. Kusura bakmayın sizin iç hesaplaşmanız bizi zerre kadar ilgilendirmez. Başınıza ne geldiyse sizin kavuk sevdanız, sizin kibriniz yüzünden geldi. Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz" dedi.

"BU ÜLKENİN GENÇLERİNİ SİZE YEDİRTMEYECEĞİZ"

Sözlerinin devamında muhalefete yönelik eleştirilerini daha da sertleştiren Erdoğan, "CHP'yi bu mafya düzeninin içine siz soktunuz. Kendi içinizdeki meseleyi örtmek için sokakları ateşe veren sizsiniz. Gençleri polisle çatıştıran sizsiniz. O gençlerin hayatı karardıysa, sebebi sizsiniz. Onların kavgasından, akan kanından kendinize rant devirdiniz. Onları bozuk para gibi harcayarak kariyer basamaklarını harcadınız. Bu ülkenin çocuklarını feda ettiniz. Sonra da başkalarını suçladınız. Deniz Gezmiş'i sahaya süren siz değil misiniz? İdamını onaylayan siz değil misiniz? İşinize geldiğinizde onu kullanan siz değil misiniz? Bu ülkenin gençlerini size yedirtmeyeceğiz, kullandırtmayacağız. Gençleri yolsuzluklarınıza paravan yapmanıza müsaade etmeyeceğiz. Millet CHP'nin bu senaryolarına prim vermiyor. Güvendiğiniz dağlara da çoktan karlar yağdı. Batılı aktörler sizi terk edeli çok oldu. Aradığınız numaralar ya kapalı, ya da sizi engelledi. Kimse sizi umursamıyor. Çok büyük bir çaresizlik içindeler. Rezil rüsva oldular. Boykot çağrıları deseniz, CHP yönetimini vurdu. Tüm cephelerde bozguna uğradılar" şeklinde konuştu.

"CHP DEMEK CUNTA DEMEKTİR"

CHP lideri Özgür Özel'in kendini için sarf ettiği "Cuntacı" sözlerine de yanıt veren Erdoğan, "Çok büyük bir çaresizlik içindeler. Bizi cuntacılıkla itham ediyor. Buraya özellikle sizin için dikkat çekiyorum. CHP'nin ikinci genel başkanı malum, İsmet İnönü, koltuğu çok severdi. Koltuğunu 1972 yılında kaybedince bıraktı. Mecburiyeti sanki lütufmuş gibi milletin yüzüne vuruyorlar. 1950'de ilk şeffaf seçimle CHP iktidardan uzaklaştırıldı.CHP demek cunta demektir. CHP sadece yolsuzluğun değil darbeciliğin de kitabını yazmıştır" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul\'da Escobar düzeni kurdular

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Zeytinyağı, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • astragan:
    turpun büyüğü yakında geliyor galiba; chp'nin sancıları da bu yüzden zaten ;) 10 26 Yanıtla
  • Ali Vural:
    Allah’ına Kurbannn !? Yürüüü beee reisSs !? Bu millett seninlee !? 11 24 Yanıtla
  • mesut:
    Ya bu kadarda olmaz bi insanda Utanma olur 19 7 Yanıtla
  • Szka788304:
    wallahi çaldı hırsızlar billahi çaldı şimdi bize trol diyecek koyun diyecek kımılın kandırdıkları halkın parası ile pariste içip eğlenip gelen kişi bana göre her şeyi yapar yaptılar da yargıdan kurtulamaz bu hırsızlık kkoglu ve Meral de söylemişti soygun bürokratlara uzanıyor yirmi yıldır iktidara hırsız diyenler sebebli uyanmıyorlar ayakkabı kutusu diyor adam hala o savcı firarda kkoglu banada kumpas kuruldu eskiden rte nada yapmışlardı diyor hala man adası yazan man kafalar var bu iftiralar Tazminat oldu yenilgi oldu 3 5 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    senin yazdığın oyunları dah iyi biliyoruz . imamoğlu devede kulak kalır 1 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    neden hiç bir akp liye dokunmuyorsunuz ? hani Müslümanlık ? 2 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    valla o escobar düzeni senin düzenin ortalıkta mafya haraç ı çakal uyuşturucu satıcıları geçilmiyor 13 yaşındaki çocukta belinde silah var kadın cinayetleri almış başını yürümüş hepsi hepsi daha 4 sokak köpeğinin hakkından gelemediniz eğri oturalım doğru konuşalım. 2 1 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    sütten çıkma akkaşık gibi birde yolsuzluktan bahsetmiyor mu ..... 0 1 Yanıtla
  • Gkbay Fıgen:
    seninle işimiz daha bitmedi.. Bay hırsız 0 1 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    halk bu iddayi satin almadi diploma iptali bu iddalari curuttu 0 0 Yanıtla
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