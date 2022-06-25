Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar! Önce NATO Genel Sekreteri, ardından İsveç Başbakanı ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar! Önce NATO Genel Sekreteri, ardından İsveç Başbakanı ile görüştü

25.06.2022 16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar! Önce NATO Genel Sekreteri, ardından İsveç Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

SAMİMİ ADIMLAR ATILMASI VURGULANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/ YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayisi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BRÜKSEL VE MADRİD'TE MÜZAKERELERE DEVAM EDİLECEK

Stoltenberg ise "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurularını görüştüm. Önümüzdeki hafta Brüksel ve Madrid'de müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

İSVEÇ BAŞBAKANIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stoltenberg'in ardından İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç'in NATO üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

ELLE TUTULUR BİR AÇILIM GÖRÜLMEDİĞİ İFADE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç'in terörle mücadele gibi Türkiye için önem arz eden temel konularda adım atması gerektiğini yineledi. İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktada İsveç'ten Türkiye'nin endişelerini giderecek elle tutulur bir açılım görmediklerini ifade etti.

SİLAH AMBARGOSU VE SAVUNMA SANAYİSİ

Silah ambargosu ve savunma sanayisi sektörüne yönelik yasal ve fiili kısıtlamaların kaldırılmasının yanı sıra iade ve sınır dışı taleplerinin karşılanmasını da beklediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün bu hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini kaydetti.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın savunma sanayi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargoyu kaldırmayı taahhüt... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın savunma sanayi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargoyu kaldırmayı taahhüt...
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar! Önce NATO Genel Sekreteri, ardından İsveç Başbakanı ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar! Önce NATO Genel Sekreteri, ardından İsveç Başbakanı ile görüştü - Son Dakika
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