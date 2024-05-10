Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli\'ye de aynı tarifeyi uyguladı

Politika

CHP lideri Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyareti sırasında boş koltuk görüntüsü bugün Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde de kameralara yansıdı.

ÖNCE ÖZEL SONRA BAHÇELİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede basına verilen pozlarda Erdoğan'ın yanındaki bir koltuğun boş olduğu dikkat çekmiş ve Özel'in bu oturma planından rahatsız olduğu aktarılmıştı.

Bugün Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan- MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesinde de yine bir koltuğun boş bırakıldığı fark edildi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Yaşananların ardından açıklama yapan Özel, "Demokrasi açısından önemliydi. Krizleri yeniden konuşmak anlamlı değil. Orada ortaya çıkan tablo ve aramızdaki görüşmeden sonra Sayın Erdoğan'ın CHP'ye bir ziyaret yapma talebini iletmesi ile birlikte olabilecek en iyi şekilde çözülmüş oldu" ifadelerine yer vermişti.

STANDART OTURMA DÜZENİ Mİ?

Hem Özel hem de Bahçeli ile görüşmede fark edilen boş koltuk olayının standart bir prosedür olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde konu hakkında yorumda bulunan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Buraya gelmeden önce sosyal medya paylaşımlarında şu oturma düzeni ve Sayın Cumhurbaşkanının bize göre solundaki koltuğun neden boş olduğu konuşulmuş sorulmuş. Bu aslında bir standart oturma düzeni. Sayın Bahçeli'nin de Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de yaptığı görüşmelerde de aslında orada bir sandalye daha var. Ama orada ikili görüşme planı ön plana çıkar. Dolayısıyla o bir oturma düzenini ifade ediyor. Standart bir oturma düzeni aslında" dedi.