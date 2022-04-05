Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü

05.04.2022 15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın bir an önce sonuçlandırılmasında fayda olduğunu belirterek, enerji, gıda, tarım, ileri teknoloji, savunma ve uzay sanayi alanlarında iş birliği potansiyelini harekete geçirmek istediklerini kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini belirtti.


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Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Japonya, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü - Son Dakika


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