MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken bugün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreç içindeki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmasından satır başları şu şekilde; " Türkiye'nin terörü destekleyen, arka çıkan, terörün sözcülüğünü yapan oluşumlara taviz vermesi, bunlara göz yumması mümkün değildir. Terörle siyaset, şiddet ile demokrasi yan yana gelmez. Bir koltukta terör diğerinde sivil siyaset taşınmaz. Hukuk ve demokrasi içine girmeyen karşılığını alır.
CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e de takdirlerimi iletiyorum. AK Parti olarak, kurulduğumuz andan itibaren söylediğimiz 'Devlet herkesin devleti olmalı, herkesi eşit kucaklamalı'. Siyasetimizi 23 yıllık bir gecikmeden sonra olsa da kardeşliğe katkı sağladığı için Sayın Özel'i tebrik ediyorum. CHP'nin Sayın Özel'in Genel Başkanlığı'nda doğru yerde duracağına, kardeşliğin safında yer alacağına inanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğe katkı sağladığı için Sayın Özel'i tebrik ediyorum - Son Dakika
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