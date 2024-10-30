Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğe katkı sağladığı için Sayın Özel'i tebrik ediyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğe katkı sağladığı için Sayın Özel'i tebrik ediyorum

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Türkiye'nin terörü destekleyen, arka çıkan, terörün sözcülüğünü yapan oluşumlara taviz vermesi, bunlara göz yumması mümkün değildir. Terörle siyaset, şiddet ile demokrasi yan yana gelmez. Siyasetimizi 23 yıllık bir gecikmeden sonra olsa da kardeşliğe katkı sağladığı için Sayın Özel'i tebrik ediyorum. CHP'nin Sayın Özel'in Genel Başkanlığı'nda doğru yerde duracağına, kardeşliğin safında yer alacağına inanmak istiyorum" dedi.

30.10.2024 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken bugün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreç içindeki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik etti.

"TERÖRLE SİYASET, ŞİDDET İLE DEMOKRASİ YAN YANA GELMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmasından satır başları şu şekilde; " Türkiye'nin terörü destekleyen, arka çıkan, terörün sözcülüğünü yapan oluşumlara taviz vermesi, bunlara göz yumması mümkün değildir. Terörle siyaset, şiddet ile demokrasi yan yana gelmez. Bir koltukta terör diğerinde sivil siyaset taşınmaz. Hukuk ve demokrasi içine girmeyen karşılığını alır.

"ÖZEL'İN KARDEŞLİĞİN SAFINDA YER ALACAĞINA İNANMAK İSTİYORUM"

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e de takdirlerimi iletiyorum. AK Parti olarak, kurulduğumuz andan itibaren söylediğimiz 'Devlet herkesin devleti olmalı, herkesi eşit kucaklamalı'. Siyasetimizi 23 yıllık bir gecikmeden sonra olsa da kardeşliğe katkı sağladığı için Sayın Özel'i tebrik ediyorum. CHP'nin Sayın Özel'in Genel Başkanlığı'nda doğru yerde duracağına, kardeşliğin safında yer alacağına inanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğe katkı sağladığı için Sayın Özel\'i tebrik ediyorum

Demokrasi, Politika, Siyaset, Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğe katkı sağladığı için Sayın Özel'i tebrik ediyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Harun Çelik:
    Doğru yer sizin iktidarınıza hizmet değildir sn irduvan bey bunu halk ilk seçimde gösterecektir hiç şüpheniz olmasın 31 34 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Herşey Reis Dediği Gibi Olacak 23 33 Yanıtla
  • Cuneyt Inan:
    Lan siz kimin ülkesini peşkeş çekiyorsunuz teröristle ne kardeşliği… 31 9 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    bendensen seni överim benden değilsen seni üzerim :) 23 10 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Adamlara daha düne kadar demlilerleberabersiniz teroristleri destekliyorsunuz 6 li masa terori destekliyor diyordunuz Koltuk sallaniyor 26 5 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    İşinize geldiği gibi, yarın hakaret, çöp çukur , çamur dersiniz 15 1 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Bu millet chp.ye sizin tebriginiz için oy vermedi.. 10 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    seçimde farklı idin 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:54 İnsanlık dışı zulüm Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler
16:49 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
16:17 Kerem Kınık’ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:40 Japonya’da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti Japonya'da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 17:31:20. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğe katkı sağladığı için Sayın Özel'i tebrik ediyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.