Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi? AK Parti'den iddialara yanıt - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi? AK Parti'den iddialara yanıt

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araya birilerini koyarak kendisiyle görüşmek istediği yönündeki iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu beyan doğru bir beyan değildir. Böyle bir mesaj gönderilmemiştir. Bu mesele doğru değildir" ifadelerini kullandı.

12.08.2024 15:50  Güncelleme: 16:01
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Yerel seçimlerden sonra bir aracı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle görüşmek istediğine dair bir talep geldiğini söyleyen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben de bunu doğru bulmadım ve görüşmeyeceğimi ifade ettim" şeklindeki sözleri gündeme bomba gibi düştü.

"BÖYLE BİR MESAJ GÖNDERİLMEMİŞTİR"

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği AK Parti kanadından ilk açıklama geldi. Gazetecilere değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu beyan doğru bir beyan değildir. Böyle bir mesaj gönderilmemiştir. Bu mesele doğru değildir" şeklinde konuştu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Hepimizin gündemi Gazze'deki acı tablo. Giderek bu tablo daha da yoğunlaşıyor. İnsanlar büyük göç dalgası içinde ölümden kaçmak için hareket etmesi nasıl yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşadığını gösteriyor. İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu hükümeti yargılanmalı. Bugün Fransa Almanya İngiltere Gazze'ye yardımın açılması için çağrı yaptılar. İsrail bu çağrıların hiçbirine uymuyor. Daha çok insan öldüren İsrail'e karşı yaptırım ne olacak? İsrail Dışişleri Bakanı Hitler'in bakanı gibi davranıyor. Ahlaksızlıkta yarışıyorlar. Ağır ifadelerle cevap verildi ama tecavüzleri savunan şebeke ile karşı karşıyayız. Haniye'nin öldürülmesi de Haniye2nin ateşkesi yüksek sesle seslendirdiği dönemde oldu. Lahey'deki davaya Türkiye taraf oldu. Bütün devletlerin katılmasını arzu ediyoruz. İsrail ateşkesi sabote ediyor.

14 Ağustos'ta AK Parti kuruluş dönümünde Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinlemeye davet ediyoruz halkımızı. AK Parti büyük bir siyasi yürüyüşün adıdır. Bütün illerde vekillerimiz kutlamalara katılacak. Yeni binamızda bu tören gerçekleşecek. Geçtiğimiz günlerde sembolik açıdan hepimizi sevindiren Hakkari Cilo festivali gerçekleşti. Terörle anılan bölge festivalle anılıyor. Halaylarla türkülerle kutlandı. Kurultaylar düzenleyip vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız teşkilatlara seferberlik talimatı vermiştir. AK Parti her zaman 18 yaşında olmaya devam edecek.

KERKÜRK'TEKİ VALİ SEÇİMİ

Başından beri Irak'ta kimsenin dışlanmadığı politikadan yanayız. Türkmenlerin Arapların dışlanmasının doğru olmadığını değerlendiriyoruz. Bu Irak için iyi değil Kerkük için de yanlış yaklaşımdır. Diğer Arap guruplarını dışlayan yaklaşım da yanlıştır. Bu seçim bu çerçeveye aykırı seçimdir. KYB eksenli tutum ortaya konuldu. Bu sağlıklı ve kabul edilebilir bir durum değil. Hızla adım atılmalı yoksa başka sorunlarla karşı karşıya kalınır.

TBMM'DE CAN ATALAY OTURUMU

Meclis Başkanımızın çağrısı var, bugün akşam ve yarın biz konuyu değerlendireceğiz ve size açıklayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi? AK Parti\'den iddialara yanıt

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi? AK Parti'den iddialara yanıt - Son Dakika

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