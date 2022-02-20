Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti

20.02.2022 11:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün başlayacak ve dört gün sürecek Afrika turunun ilk durağı Kongo Demokratik Cumhuriyeti olacak. Erdoğan, ziyareti kapsamında, bugün Atatürk Havalimanı'ndan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti. Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti GÜNDEM / 20 Şubat 2022 GÜNDEM / 20 Şubat 2022

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstanbul, Kongo, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:17 Rusya, 1945'ten beri görülen en büyük savaşı planlıyor iddiası!
11:11 Kenan Işık'ın son durumu nasıl? En yakın arkadaşı paylaştı
11:07 Annesiyle tartıştı, kardeşi kurşunların önüne atlayınca onu da vurdu
10:44 Define aramak için tünel kazdı! Yaşanan patlama sonrası hayatını kaybetti
10:28 Gelecekten geldiğini iddia eden zaman yolcusu: 11 Mart'ta bir insanın şempanzeden çocuğu olacak
10:10 Karısının cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendi! Başına gelenler filmleri aratmadı
10:03 Ölü doğum yapan annenin bebeği hastanede kayboldu!
09:56 Bill Gates: Dünya bir pandemi daha görecek
09:35 Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız fiyatlara hemen müdahale edecek
09:13 Sigortadan para alabilmek için hamile eşini öldürmüştü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 11:45:33. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement