Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı

20.02.2022 19:23

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Tshisekedi'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin Milli Marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören kıtasını selamlaması sonrası, iki Cumhurbaşkanı, Türk ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti bayrakları önünde poz verdi.

Daha sonra Erdoğan ve Tshisekedi birbirine heyetlerini takdim etti.

Baş başa ve heyetler arası görüşmeler, iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalanmasının ardından Erdoğan ve Tshisekedi ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo'da resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo'da resmi törenle karşılandı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Kongo, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:44 Putin ve Macron'dan ödemli adım! Rusya-Ukrayna geriliminde diplomatik çözüm sağlandı
19:42 Maç sırasındaki sözleri canlı yayından duyuldu! Herkes, Arda Güler'i konuşuyor
19:40 Bülent Korkmaz imzayı attı! Tecrübeli hoca resmen Çaykur Rizespor'da
19:35 Ragbi turnuvasında ilginç olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftar şaşkınlığını gizleyemedi
19:31 Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek?
19:24 Bir restoran zincirinde çalışan ve "Çıplak garson" olarak bilinen kadının bir gecede müşterilerden aldığı bahşiş şaşkınlık yarattı
18:49 Son Dakika: Dev final sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nın yeni şampiyonu
18:24 Trabzonspor, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
18:23 Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Alanya-Trabzonspor maçı ilginç anlara sahne oldu
18:20 Aracını evin önüne park eden kadın, sabah uyandığında şaşkınlık geçirdi! Otomobilin içi tamamen buz tutmuş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 19:55:57. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement