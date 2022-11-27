Gencin sorduğu seçim gecesi sorusuna Erdoğan'dan esprili "balkon" yanıtı! Salon kahkahaya boğuldu - Son Dakika
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Gencin sorduğu seçim gecesi sorusuna Erdoğan'dan esprili "balkon" yanıtı! Salon kahkahaya boğuldu

27.11.2022 21:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da toplu açılış sonrası gençlerle bir araya geldi. Burada sorulan soruları yanıtlayan Erdoğan, bir gencin sorduğu "Seçim gecesi hep beraber buluşmaların en kralını o balkonda yapabilir miyiz?" sorusuna "O balkon hepimizi almaz. Hepimizi almadığı için sadece hanımı yanıma alıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Konya Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, kentte çok coşkulu, verimli bir gün geçirdiklerini, bugüne kadar Konya'da yaptığı mitinglerle kıyaslandığında bugünkü buluşmanın çok farklı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Burayı da yerli mühendis, işçi, müteahhit firmayla yaptık. Fakat öyle bir yerde bu baraj yapıldı ki, dağların arasında adeta, teleferik sistemiyle dağları birbirine bağlayarak tüneller deliniyor ve tünellerin delindiği bu yerde Yusufeli ilçesini farklı bir yere taşıyoruz ve ilçeyi taşırken de baraj adete orada yapılan konutların bir denizi haline geliyor. Orada senede bize 5 milyar lira geri dönüş olacak. Yedi senede bu baraj kendisini finanse edecek. Maliyeti 35 milyara liraya yakın."

MARMARAY'I 4 YIL ERKEN BİTİRECEKTİK

" Marmaray'da CHP bizim önümüzü tıkamamış olsaydı, biz Marmaray'ı dört yıl daha erken bitirecektik. Ne oldu? Türkiye'de ilk defa denizin altından biz raylı sistemi yaptık. Bize çok zorluk çıkarttılar ama buna rağmen dedik ki biz Ferhat'ız, millet de Şirin. Ferhat nasıl dağları delip geçtiyse biz de dağları delip geçeceğiz. İşte Marmaray'da delip geçtik, Artvin'de de yine dağları delip geçtik. Türkiye'de iktidarımızdan önce böyle raylı sistemler, tüneller vesaire pek yok. Bu tünelleri biz geldik ve yaptık. Bakın çok enteresan bir şey, Bolu Dağı'ndan geçerken o meşhur tünel biz gelene kadar kapalıydı. Ne diyorlardı biliyorsunuz? 'Burayı patates deposu yapalım', birileri de 'burayı doğal gaz deposu da yapabiliriz' diyordu. Biz ise 'boşuna mı emek verdik buraya' dedik. Burası İtalyanlarla ortak yapılmıştı. Biz dedik ki burayı aynen tünel olarak yapacağız ve halkımızı huzura kavuşturacağız. Orayı o şekilde yaptık, bitirdik. Kışın Bolu Dağı'nda çekilen cefa yok artık. Herkes rahatlıkla gelip geçiyor."

Gencin sorduğu seçim gecesi sorusuna Erdoğan'dan esprili 'balkon' yanıtı! Salon kahkahaya boğuldu

"O BALKON HEPİMİZİ ALMAZ"

Öte yandan bir gencin "Ünlü seçim konuşmalarınızı yaptığınız balkonunuz AK Parti gençlik kollarının katındaymış. Seçim gecesi hep beraber buluşmaların en kralını o balkonda yapabilir miyiz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıtladı:

"O balkon hepimizi almaz. Hepimizi almadığı için sadece hanımı yanıma alıyorum. Hanımlar adına. Bir de diyelim ki üst düzey yöneticilerden birkaç arkadaşımızı alıyoruz ve o şekilde selamlıyoruz. Ancak şimdi yeni bir adım attık. Hemen partimizin yan tarafında yeni bir yer daha yapıyoruz orada belki o imkanı yakalama durumumuz olabilir. Orada sembolik olarak da olsa gerek gençlerden gerek kadın kollarından gerekse ana kademeden temsilcilerle beraber böyle bir kutlamayı yaparız."

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Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gencin sorduğu seçim gecesi sorusuna Erdoğan'dan esprili 'balkon' yanıtı! Salon kahkahaya boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gencin sorduğu seçim gecesi sorusuna Erdoğan'dan esprili "balkon" yanıtı! Salon kahkahaya boğuldu - Son Dakika
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