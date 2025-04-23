Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye\'de çocukları ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve çocukları kabul etti.

TÜRKİYE YÜZYILI MESAJI

Konuşmasında, "23 Nisan sadece siz çocukların değil, milli iradenin de bayramıdır. Sizlere daha mutlu, daha müreffeh bir ülke teslim etmek için koşturduk. Türkiye'yi çok güzel seviyelere getirdik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşana kadar durmayacağız. Sizler büyük bir ülkenin vatandaşlarısınız. Sizler bizim en değerli varlığımızsınız. Sizlerin heyecanı ve gayreti ülkemizin en büyük heyecanıdır. Ziyaretiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Her birinizi muhabbetle kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Çocuklarla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, minik misafirlerle fotoğraf çektirdi.Külliye gülümseten renkli anlara sahne oldu.





"BİZİM DE ÇAM SAKURA HASTANEMİZ VAR YA"



Koltuğunu devralan İpek Vera Yolcu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Japonya'da en çok hangi ağaç veya çiçekleri seviyorsun?" sorusuna Vera, "Sakura ağacını ve çiçeklerini" seviyorum yanıtını verdi.

Bunun üzerine Erdoğan'ın, "Bizim Sakura hastanesi de var ya onları gördün mü? İstanbul'daki, bizim Çam Sakura hastanemiz var ya Abe ölmeden önce bize sakura göndermişti. Bizde yanına çam dikmiştik mutlaka görmen lazım" dedi.

ŞARKI SÖYLEYEN DE VAR BİSİKLETE BİNEN DE

Öte yandan Külliye'de söz alan minik Azra 'Fikrimin İnce Gülü' parçasını seslendirmesi büyük beğeni toplarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ses muhteşem" diyerek karışlık verdi.

Bir miniğin ise Külliye'de bisiklete turu atması ise herkesi güldürdü.







