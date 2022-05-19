Cumhurbaşkanı Erdoğan, cezaevine girerken doldurduğu kasetin içinde yer alan Nurullah Genç'in Beni Yakışına şiirini okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularına yanıt veren Erdoğan, programın sonunda okuduğu şiirle büyük alkış aldı.

"O ZAMAN KASETTİ CD'LER YOKTU"

Programda Seda Nur isimli genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şiir okumak istediğini söyledi. Erdoğan, Seda Nur'u kırmayarak, Nurullah Genç'in "Beni Yakışına" şiirini Seda Nur ile okudu. Erdoğan, "Ben de cezaevine girerken doldurduğum o zaman kasetti tabii cd'ler yoktu, kasetimin şiirlerinde Nurullah Genç hocamızın da bu şiiri vardı, sağ olsun var olsun. Gençlerimiz de bunu takip ettiğine göre, demek ki memnuniyeti yüzdesi yüksek." değerlendirmesini yaptı.