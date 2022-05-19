Cumhurbaşkanı Erdoğan, cezaevine girerken doldurduğu kasetin içinde yer alan Nurullah Genç'in Beni Yakışına şiirini okudu - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cezaevine girerken doldurduğu kasetin içinde yer alan Nurullah Genç'in Beni Yakışına şiirini okudu

19.05.2022 21:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle birlikte yaptığı söyleyişiye okuduğu şiir damga vurdu. Programa katılan genç kız, Erdoğan'la birlikte şiir okumak istediğini dile getirdi. Genç kızın isteğini kırmayan Erdoğan, Nurullah Genç'in "Beni Yakışına" şiirini Seda Nur ile okudu. Okunan şiir sonrası salon alkış sesleri ile yıkılırken Erdoğan, "Ben de cezaevine girerken doldurduğum kasetimin şiirlerinde Nurullah Genç hocamızın da bu şiiri vardı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularına yanıt veren Erdoğan, programın sonunda okuduğu şiirle büyük alkış aldı.

"O ZAMAN KASETTİ CD'LER YOKTU"

Programda Seda Nur isimli genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şiir okumak istediğini söyledi. Erdoğan, Seda Nur'u kırmayarak, Nurullah Genç'in "Beni Yakışına" şiirini Seda Nur ile okudu. Erdoğan, "Ben de cezaevine girerken doldurduğum o zaman kasetti tabii cd'ler yoktu, kasetimin şiirlerinde Nurullah Genç hocamızın da bu şiiri vardı, sağ olsun var olsun. Gençlerimiz de bunu takip ettiğine göre, demek ki memnuniyeti yüzdesi yüksek." değerlendirmesini yaptı.

YORUMLAR
500
Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi, cumhurbaşkanı, Kripto, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, cezaevine girerken doldurduğu kasetin içinde yer alan Nurullah Genç'in Beni Yakışına şiirini okudu - Son Dakika


Son Dakika
22:02 Boşanma aşamasındaki eşini annesinin evinde bıçakla öldürdü
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:25 Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 22:13:27. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cezaevine girerken doldurduğu kasetin içinde yer alan Nurullah Genç'in Beni Yakışına şiirini okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement