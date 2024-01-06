Cumhurbaşkanı Erdoğan\'la Blinken\'in buluşmasına Bakan Fidan\'ın bakışları damga vurdu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.

FİDAN'IN GÖZÜ BÜYÜKELÇİNİN ÜZERİNDE

Basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında bir detay dikkatlerden kaçmadı. Servis edilen fotoğraf karelerinden birinde Bakan Fidan'ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake bakışları dikkat çekti.

ÖNCESİNDE BAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye'de temaslarda bulunan Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Fidan ve Blinken'ın, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü. Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç'in NATO'ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

4. BÖLGE TURU

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı. Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor. Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.