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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti. Fotoğraf çekimi sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake bakışları dikkatlerden kaçmadı.

06.01.2024 - 15:37,  Güncelleme: 15:56
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony BlinkenVahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu

FİDAN'IN GÖZÜ BÜYÜKELÇİNİN ÜZERİNDE

Basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında bir detay dikkatlerden kaçmadı. Servis edilen fotoğraf karelerinden birinde Bakan Fidan'ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake bakışları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu

ÖNCESİNDE BAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye'de temaslarda bulunan Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Fidan ve Blinken'ın, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü. Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç'in NATO'ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu

4. BÖLGE TURU

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı. Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor. Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'la Blinken\'in buluşmasına Bakan Fidan\'ın bakışları damga vurdu
YORUMLAR (2)
  • Bayram Adak: KATİLLERE KARŞI KENDİNİ ZOR TUTUYOR... Yanıtla 93 28
  • Can Üzümcü: Diplomasi karşılıklı oynanan bir satrançtır, öfkesine yenik düşen ve diplomasiden ayrılan satrancı kaybeder Yanıtla 45 5

Hakan Fidan, Gündem, Politika, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu - Son Dakika
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