Cumhurbaşkanı Erdoğan'la depremzede vatandaş arasında gülümseten "Çocuk" diyaloğu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la depremzede vatandaş arasında gülümseten "Çocuk" diyaloğu

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen TOKİ evlerinin teslim töreninde depremzede kadına kaç çocuğu olduğunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki" cevabını alınca "Ama devam edecek değil mi? İki tane yetmez" dedi.

30.11.2024 17:44  Güncelleme: 18:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 155 bin Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni'ne katıldı. Erdoğan, törende konuşmasının ardından deprem bölgesindeki şehirlere bağlanarak anahtar teslimi yaptı. Yapılan bir bağlantıda yüzleri gülümseten bir olay yaşandı. Erdoğan, TOKİ dairesinin teslim edildiği vatandaşa kaç çocuklarının olduğunu sordu. Bir depremzeden "iki" yanıtını alan Erdoğan, çocuk sayısını üçe tamamlamalarını istedi.

"DEVAM EDECEK DEĞİL Mİ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaç çocuğunuz var" diye sorduğu depremzede, "Biri 1, diğeri 2 yaşında, 2 çocuğum var?" dedi. Bu yanıtın üzerine Erdoğan, "Ama devam edecek değil mi? İki tane yetmez" dedi. Depremzede ise "İnşallah" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'la depremzede vatandaş arasında gülümseten "Çocuk" diyaloğu

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'la depremzede vatandaş arasında gülümseten 'Çocuk' diyaloğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Selman Caba:
    reis araplar fabrika gibi takır takır üretiyorlar sen zaten onlara bakıyorsun boşver bizi onlara bakmaya devam et sen 91 25 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bu niye 3 çocuk yapın diyor, anlayan var mı? Muhalif olarak düşünüyorum cevap bulamıyorum. Makarnacı kömürcü olarak düşünüyorum gene cevap bulamıyorum. 58 21 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    sen çocuğu yap aç kalsada farketmez fabrikalarda ucuza çalışacak işçi lazım 55 12 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Milletin özelinden size ne.. Ülkenin ekonomisini düzeltin önce asgari ücret 17 bin lira bekar biri bile geçinmekte zorlanıyor bunlar çocuk sayısını arttır derdinde. 36 8 Yanıtla
  • oktay sayar:
    3 . çocuğa. 300 bin TL ver bak , 2 lerin hepsi 3 yapar 30 6 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    çocuk yap demek kolay.Herkes senin gibi çocuğunu Amerikalarda okutamıyor. 33 2 Yanıtla
  • kadir kınay:
    yani yetmez o kadar maaş veriyorsunuz ki biz olanları iade edecek yer olsa iade edeceğiz.Herkrs senin gibi imkanlarda yaşıyor bu ülkede. 15 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Para Var Devlet de Huzur Demektir.. 11 4 Yanıtla
  • Tuncay null:
    Ekonomist tabi iki az herseyi bilir 9 2 Yanıtla
  • Dursun aydın:
    Evet doğru ama ekonomi bok nasıl baksın adam 6 0 Yanıtla
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