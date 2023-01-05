Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Yapıcıoğlu'ndan ilk açıklama geldi: Gizli saklı iş yapmayacağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Yapıcıoğlu'ndan ilk açıklama geldi: Gizli saklı iş yapmayacağız

05.01.2023 22:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'yla görüştü. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, "Görüşmelerimiz sürecek. Netleşince, bir karar aşamasına gelince bunu paylaşacağız. Gizli saklı iş yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. AK Parti Genel Merkezindeki kabulde, HÜDA PAR Genel Başkanvekili İshak Sağlam ve Genel Sekreter Şehzade Demir de hazır bulundu. Basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, AK Parti Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorularını yanıtladı.

"BİRAZ DAHA SABRETMENİZ GEREKECEK"

Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bir ittifaka dahil olabiliriz." sözlerinin hatırlatılması ve bu görüşmenin bir ittifak görüşmesi olup olmadığının sorulması üzerine, bugün detaylı bir açıklama yapamayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha önce de görüştüklerini hatırlatan Yapıcıoğlu, "Diğer partilerin genel başkanlarıyla da görüşmemiz oldu. Görüşmelerimiz sürecek. Biraz daha sabretmeniz gerekecek. Konular netleşince, mevzular inşallah sizler aracılığıyla kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Birkaç başlığımız vardı. Evet, konuştuk. Seçimler de bu başlıklardan bir tanesiydi." diye konuştu.

"BİR KARAR AŞAMASINA GELİNCE BUNU PAYLAŞACAĞIZ"

"Teklif gelirse ittifakın içerisinde yer alabiliriz demiştiniz." denilmesi üzerine Yapıcıoğu, birden fazla teklifin bulunduğunu aktardı. "Bugün teklif geldi mi?" sorusuna Zekeriya Yapıcıoğlu, "Biraz daha sabır. Evet, konuştuğumuz konulardan bir tanesi de seçimlerdi. Görüşmelerimiz sürecek. Netleşince, bir karar aşamasına gelince bunu paylaşacağız. Gizli saklı iş yapmayacağız." dedi.

"SEÇİM TARİHİ NETLEŞİNCE KARARIMIZ NETLEŞİR"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Seçim tarihi de konuşulmaya başlandı, karar aşamasına ne zaman gelirsiniz? Nasıl bir takvim işler?" sorularına karşılık, seçim tarihinin henüz netleşmediğini dile getirerek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Öyle anlaşılıyor ki seçim tarihi de yoğun bir şekilde konuşuluyor. Ne zaman seçim tarihi netleşir? Bu konuda bugünden bir şey söylemek mümkün değil ama görünen o ki seçim tarihinin netleşmesine çok uzun bir zaman kalmadı. Muhtemelen ocak veya şubat ayı içerisinde en geç seçim tarihinin netleşmesi gerekiyor. Zaten zaman kalmadı. Çünkü YSK'nin hazırlık yapabilmesi için üç ay gibi bir zamana ihtiyacı var. İhtimal ki bu ay içerisinde, belki bir ihtimal şubat ayı içerisinde tarih netleşir. Seçim tarihi netleşince kuvvetli ihtimal bizim de kararımız netleşir. O zaman paylaşırız."

"ZAMAN GÖSTERECEK"

"Hangi ittifaka kendinizi yakın görüyorsunuz?" sorusuna Yapıcıoğlu, "Bakacağız. Zaman gösterecek." karşılığını verdi. Zekeriya Yapıcıoğlu, " Millet İttifakı'ndan da bir teklif var mı?" sorusu üzerine, "Detaylara şimdi girmeyeyim. Görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer takip ederseniz kimlerle, hangi partilerle görüştüğümüzü ya da bundan sonra kimlerle görüşeceğimizi net bir şekilde görürsünüz." ifadesini kullandı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bir başka soru üzerine, görüşmede detayların konuşulmadığını, verilmiş bir karar yokken bu detaylara girmenin doğru olmayacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüştü

Zekeriya Yapıcıoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Yapıcıoğlu'ndan ilk açıklama geldi: Gizli saklı iş yapmayacağız - Son Dakika

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